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13年來首度下滑 今年全球CIS出貨量將減少8億顆

記者林宸誼／即時報導
三星在2020年宣布擴產，要提高CMOS影像感測器產能，挑戰Sony的龍頭地位。 路透
三星在2020年宣布擴產，要提高CMOS影像感測器產能，挑戰Sony的龍頭地位。 路透

半導體研究機構 IC Insights 發布報告指出，由於智慧手機銷量下滑、手機照相鏡頭增長緩慢以及全球經濟疲軟，預計CMOS影像感測器（CIS）的銷售額將出現13年來的首次下滑，今年全球出貨量預計將減少8億顆。

芯智訊報導，IC Insights的數據顯示，在過去 20 年的大部分時間裡，CMOS影像感測器都保持了強勁的增長，也成為了光電半導體市場最大類的產品，占據了整個光電半導體市場40%的年銷售額。

但是由於新冠疫情、俄烏衝突、全球通貨膨脹、中國嚴格的疫情封控政策等諸多因素影響，今年全球智慧手機市場需求的大幅下滑，這也使得CMOS影像感測器市場出現了13年來的首次下滑，預計銷售額將下滑7%至186億美元，全球出貨量預計將下滑11%至61億顆，也就是減少8億顆。

IC Insights也表示，今年CMOS影像感測器的銷售額下降，反映了在新冠疫情大流行期間，市場對互聯網連接和線上會議功能的需求激增之後，消費者智慧手機、用於視訊會議的攝影鏡頭、以及配備攝影鏡頭的可擕式電腦市場的整體疲軟。

在智慧手機市場，根據IDC的最新公布的數據顯示，今年第2季全球智慧手機出貨量為2.86億支，年減8.7%，這已是連續四季下滑。IDC預測，2022年智慧手機出貨量將年減6.5%至12.7億支。

中國信通院最新公布的數據顯示，今年前7月，境內市場手機總體出貨量累計1.56億支，年減23%。

在PC及平板電腦市場，根據IDC的數據預計，2022年全球傳統PC出貨量將下降12.8%，降至3.053億台；平板電腦出貨量將下降6.8%，降至1.568億台。

除了主流消費類手機和可擕式電腦的需求疲軟，CMOS影像感測器還受到高通膨和俄烏衝突導致的能源成本飆升，以及美國對中國的貿易禁令導致的全球經濟狀況惡化的負面影響。

此外，中國作為全球電子產品製造中心，一直實施嚴格的疫情封控措施，也對CMOS影像感測器市場帶來負面影響。另外，安裝在新款智慧手機中的鏡頭數量的增長放緩，也影響到CMOS影像感測器市場。

此前，一些高階智慧手機型號擁有五個甚至更多鏡頭，但自去年以來高階智慧手機的鏡頭數量也已經開始停止增長，甚至回到了五個以下。大多數智慧手機的平均值也基本保持在了三個（一個位於正面，面向用戶拍攝「自拍」照片，兩個主鏡頭位於手機背面）。

IC Insights預測，全球CMOS影像感測器市場將會在2023年溫和復甦，市場收入將年增4%至193億美元，然後在2024年增速將提升到13%，達到217億美元的新高。

手機 疫情 攝影

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