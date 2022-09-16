聯邦快遞示警 股指周跌逾4%

聯邦快遞暴跌21.44%，創下史上最大單日跌幅。美聯社

美股下跌，華爾街結束了幾個月來最糟糕的單周走勢之一，交易員對聯邦快遞針對全球經濟的難看獲利預警做出反應。

道瓊工業平均指數下跌139.4點或0.45%至3萬822.42點。史坦普500指數下跌28.02點或0.72%至3873.33點。那斯達克指數下跌103.95點或0.9%至1萬1448.4點。這是史指和那指6月以來表現最差單周。

聯邦快遞暴跌21.44%，創下史上最大單日跌幅。這家貨運公司之前撤回全年財測，表示將實施削減成本的舉措，以應對全球經濟「明顯惡化」的疲軟全球快遞量。

運輸類股通常被視為股市和經濟的領先指標，聯邦快遞點名亞洲疲軟是其負面前景的主要原因之一。航運競爭對手UPS和XPO Logistics分別下跌4.52%和4.67%，亞馬遜下跌2.18%。

13日發布的通膨報告超出預期，引發人們對聯準會(Fed)將被迫引發經濟衰退以冷卻物價的擔憂。讓道指下跌逾1200點。

eToro美國投資 分析師考克斯(Callie Cox)說，「現在人們對全球經濟如何影響美國經濟感到非常緊張，而美國經濟還在面對自己的一系列非常嚴重的問題。我認為這種動態是人們已經意識到的。」

三大股指5周來第4周下跌，反彈看來越來越像熊市反彈。道指本周下跌4.1%。史指下跌4.8%，那指下跌5.5%，為6月以來最糟糕單周。

本周喜憂參半的經濟數據、炙手可熱的通膨數據和聯邦快遞的警告，讓「滯脹」的可怕景象重新回到人們眼前。這個術語通常指的是1970年代，當時美國經濟在大部分時間裡都承受低成長和持續高通膨的困擾。

然而，高盛仍然認為「軟著陸」是可能的。策略師赫西(Chris Hussey)寫道，即使今年年初GDP為負值，經濟還未停滯不前，「在聯邦快遞示警全球快遞量下降的同一個8月，美國新增淨非農就業崗位31.5萬個，失業率僅上升20個基點，仍處於超低的3.7%。重要的是，工資通膨仍然很高，但較7月的確有所放緩。美國勞動市場並沒有表現出很多『滯脹』跡象。」

高盛利率策略師則預計美國10年期國債殖利率 將在2023年底達到4%的峰值，2年期國債殖利率將在第2季達到4.3%。

16日，指標10年期國債殖利率下跌至3.44%。2年期國債殖利率報3.85%，早盤曾升至3.9%以上。

高盛策略師之前預計今年10年期殖利率為3.3%，但由於對Fed升息的預期較高，將這項預測更改為3.75%。

策略師在報告中表示，他們預計曲線的前端將引領殖利率走高，而所謂的曲線「扁平化」也已到極點。當2年期國債殖利率高於10年期國債殖利率時，殖利率曲線倒掛。

聯邦快遞對其業務的警告可能只是未來幾個月公司和華爾街分析師調降獲利預期的眾多跡象之一。

隨著今年夏天對經濟衰退的擔憂開始升溫，許多投資組合經理人和策略師預測，2023年的預期獲利成長將被證明過高。

即使預期獲利數字最近幾個月緩慢下滑，但仍顯示出比經濟衰退可能支持的成長更多，代表可能會進行一些大幅削減。

紐約梅隆銀行投資管理公司資深投資策略師喬利(Jake Jolly)表示，「獲利調整往往會落後。市場會在下修之前就做出反應。因此，某些疲軟，如果繼續下去，就會真的開始消化那些即將下修的情況。」

本周市場全線掙扎，但並非所有股票都受到同等打擊。

在史指中，Adobe和聯邦快遞分別下跌25%和23%左右。Nucor、Eastman Chemical和國際紙業躋身本周表現最差的前5名，每家均下跌約16%，遠遠超過該指數3.8%的當周跌幅。

波音和道氏化學本周下跌近9%，成為道指中跌幅最大的公司，為道指本周跌幅4.7%的2倍。家得寶、霍尼韋爾和微軟緊隨其後，本周下跌約8%。