通膨脫序百物騰貴 民眾艱苦度日成全球趨勢

從墨西哥人熱愛的薄餅、泰國的速食麵、巴西人主食斑豆，再到中國的豬肉，全球各地消費者和企業正面臨百物皆漲的衝擊。 (歐新社)

從墨西哥 人熱愛的薄餅、泰國的速食麵、巴西人主食斑豆，再到中國的豬肉，全球各地消費者和企業正面臨百物皆漲的衝擊。就連報紙，甚至啤酒公司使用的鋁罐，價格也水漲船高。

世界各國逐漸擺脫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫封鎖措施後，通膨率卻大幅攀高，自從俄羅斯侵略烏克蘭 以來又飆漲一波，國際貨幣基金（IMF）預期全球消費者物價今年將升高8.3%。

物價飆升對全球各地造成何等衝擊，法新社整理如下：

●燃料

全球第3大產油國俄羅斯侵略烏克蘭，使得原油價格暴漲，主要國際期貨合約倫敦北海布倫特原油一度漲到逼近每桶140美元，目前回跌到低於100美元。

汽油價格也跟著浮動，在歐元區國家，每公升價格一度漲到2歐元以上，美國則是每加侖一度漲到超過5美元，直到最近幾週才跌下來。

天然氣也變貴，尤其是在歐洲，德國和法國的電價都創新高。歐元區8月能源價格較去年同期飆漲38.3%。

由於產業界的生產和運輸成本都受到影響，高能源價格對經濟衝擊是全面性的。

俄烏戰爭導致小麥和葵花籽油供應大國烏克蘭對全球各國穀物出口中斷，造成糧食價格飆漲。

安聯集團（Allianz）5月估計，歐元區的義大利麵價格於之前18個月上漲19%。

根據官方數據，另一個小麥主要出口國加拿大，7月份每包500公克裝小麥的價格，較去年同期上漲0.6加幣， 來到每包3.16加幣。

在速食麵價格由政府控制的泰國，今年8月每包調為7泰銖，漲幅達17%，為14年來首次調漲。

在墨西哥，相較於去年，製作薄餅的玉米粉價格大約上漲13%，導致當地通膨率創20年來新高。

巴西民眾的主食斑豆，8月價格相較去年同期也上漲近23%。

●肉類

穀價上揚，飼養牲畜成本隨之水漲船高，畜牧業者也只能漲價因應。

中國最普遍食用肉類的豬肉，8月價格年增22%。為穩定價格，中國當局考慮今年第2度釋出戰略豬肉儲備。

價格通常親民的阿根廷國民小吃牛肉餡餅，在過去一年漲幅已達3/4。阿根廷今年前8個月的通膨率為56.4%，為全球通膨率最高國家之一。

歐洲則是雞肉價格飛漲，雞農還得對付禽流感，成為額外的成本負擔。相較去年同期，當地8月雞肉批發價漲幅達1/3。

●啤酒

除了穀物價格上漲的衝擊，業者還得負擔盛裝啤酒的鋁罐和玻璃瓶，根據歐洲釀酒商貿易協會的資料，相關成本較烏克蘭戰爭之前上漲了70%。

●報紙

COVID-19防疫封鎖結束後，紙漿價格攀高。法國數家報紙今年稍早都曾漲價；「太陽報」（The Sun）、「泰晤士報」（The Times）、「週日郵報」（Sunday Mail）等多家英國報紙也如此。