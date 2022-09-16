Fed升息陰影太可怕 金價跌到2年低點

美元升勢銳不可當，讓黃金相形失色，今年來金價已跌8%。路透

聯準會（Fed）下周將舉行貨幣決策會議，不論這次決定是否果如市場預期將升息 3碼（0.75個百分點）或甚至4碼，升幅都很可觀。在美國利率迅速攀升的預期心理下，美元勁升吸引資金湧入美元計價資產，黃金價 格則遭賣壓衝擊，16日盤中跌到逾兩年來最低。

金融時報報導，隨著美國公債殖利率 可望持續走高，部分投資人已出脫黃金、轉進其他資產，尤其是美元計價資產。

Saxo Bank首席大宗商品策略師Ole Hansen表示，金價一直能挺過眾多利空打擊，但最近情況改觀，「金價近來頻頻破底，其中有許多技術交易成分」。

經濟利空消息，包括本周二發布的美國8月消費者物價指數（CPI）顯示核心通膨不降反升，已助長Fed下周開會時將繼續大幅升息的預期。

金價16日盤中一度跌到每英兩1,654美元，比3月見到的前波高峰價位回跌19%，與今年初相比則跌幅達8%。

有別於其他多數商品，金價走勢主要反映的是經濟大趨勢，而不是基本的實體需求。

美國CPI數據高於預期，加上就業成長趨緩和利率持續看升，都壓得金價欲振乏力。

世界黃金協會（WGC）首席市場策略師Joseph Cavatoni說：「投資人紛紛減持（黃金）並重新平衡…注意力轉向債券和美元計價資產。不論是什麼東西，這一周來價格走勢都很瘋狂，波動加劇，黃金也一樣。」

美元持續走強，對黃金和其他商品行情帶來莫大壓力，因為換算成其他貨幣顯得更昂貴。

黃金傳統上被視為降低長期通膨風險的一種避險資產，但就短期而言就未必是如此，一如今年的情況。

Canaccord Genuity礦業分析師Alex Bedwany說：「此刻看來，金價走勢跟隨美國政府公債實質殖利率。以現在的指標來看，對黃金都不怎麼有利。」

不過，倘若未來幾年經濟減緩伴隨著高通膨，那麼黃金將會成為安全的保值資產。

換言之，萬一Fed祭出一連串升息仍無法把通膨壓下來，在那種情況下，金價可望重新綻放光芒。Hansen說：「市場仍認為黃金是一種規避政策失誤風險的避險工具。停滯性通膨跟黃金很麻吉。」