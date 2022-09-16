美股道瓊早盤跌逾300點 聯邦快遞示警令人忐忑

美股三大指數16日同步開低走低，道瓊工業指數早盤下摔350點，本周恐將出現連四黑的頹勢。路透

美股 三大指數 16日開盤齊跌，道瓊 工業指數早盤重摔350點，聯邦快遞（FedEx）示警貨運景氣降溫，可能是全球經濟前景不妙的信號，令投資人感到忐忑。

道瓊工業指數16日早盤挫跌1.1%，標普500和那斯達克綜合指數也都跌逾1%，費城半導體指數跌1.45%，台積電ADR跌1.3%。

聯邦快遞股價在美股16日早盤崩跌逾23%，聯邦快遞前日撤回6月發布的全年財測，指出因為全球經濟「大幅惡化」，全球貨運需求可能比預期弱，將採取行動縮減成本。運輸類股通常被視為全球經濟風向指標，因此可能衝擊投資人信心，加劇美股賣壓。

Silvercrest資產管理董事總經理Robert Teeter說，在傳統上，這絕對是個經濟風向訊號。但在新冠疫情期間和疫後已看到，不同產業有不同的景氣循環，不能一概而論，因此還可以觀望。

摩根士丹利美股策略師Michael Wilson是華爾街聲量最大的空頭之一，他則抱不同看法，表示美股上半年頹勢是由通膨壓力和美聯準會（Fed）唱鷹調所導致，但接下來將是受經濟疲軟及企業財報不佳而拖累，「股市今年表現不佳，如果我們預測正確，熊市還未結束」。

美股三大指數本周恐將出現連四黑頹勢，截至周四（15日）收盤，道瓊工業指數一周下來滑落3.7％，而標普500指數本周跌4.08％。那斯達克下挫4.62％，可能締造6月來最大周線跌幅。由於8月通膨數據比預期頑強，美股三大指數13日血崩，道瓊狂瀉逾1,200點