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若Fed猛升息如鷹派所料 高盛估標普500再跌27%

編譯湯淑君／綜合外電
高盛分析師警告，如果通膨「鷹派」判斷正確，美股標普500指數可能再跌27%。(路透)
高盛分析師警告，如果通膨「鷹派」判斷正確，美股標普500指數可能再跌27%。(路透)

美國8月官方通膨數據公布後，市場覺悟到聯準會（Fed）本月升息動作不但會更猛，將來利率也可能升得更高、並且在高檔盤旋得更久。高盛分析師警告，如果通膨「鷹派」判斷正確，美股標普500指數可能再跌將近三成。

如果Fed為了把通膨控制下來，被迫採取比市場預期還要猛烈的緊縮措施，會導致什麼樣的後果？

財經網站MarketWatch報導，高盛（Goldman Sachs）首席市場經濟學家Dominic Wilson與全球市場策略師Vickie Chang對此問題作了一番分析。得到的結果看來不妙：假如Fed為了打通膨而不得不重擊經濟、讓美國失業率升到上看5%，那麼標普500指數恐怕得下跌14%並且摔落3,400點，美國5年期公債殖利率可能得躍升91個基點，貿易加權美元匯率可能會再升4%。

更嚴重的情境是：失業率衝上6%，標普500指數將重摔27%並跌破2,900點，5年期美債殖利率激升182個基點，美元再飆升8%。

相形之下，Fed「點狀圖」（dot plot）顯示2024年美國失業率可能升至4.1%，而高盛原先對2024年底美國失業率的預測是升到4%。

高盛團隊的最新預測數字顯然更難看。若上述嚴重情境果真發生，金融情勢將緊縮得堪與2008年全球金融海嘯、以及1980年代初經濟衰退的慘況相提並論。

高盛策略師說：「如果Fed採取更激烈反應，導致一波嚴重衰退，終於馴伏了通膨，那麼股市和政府公債的下跌空間可能還很可觀。」

順帶一提，高盛2021年底時預測，標普500指數2022年底可能收在5,100點。

高盛 殖利率 指數

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