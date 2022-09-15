美國平均房貸利率破6% 學者：就算房價續跌 跌幅應不大

美國平均房貸利率已升破6%，為2008年金融海嘯以來首見。（美聯社）

美國平均房貸利率 已升破6%，為2008年金融海嘯以來首見，顯示美國聯準會（Fed）的積極緊縮貨幣政策，正在大幅推升購屋的融資成本。

房貸機構房地美（Freddie Mac）的每周調查顯示，30年期固定房貸平均利率已在本周攀至6.02%，高於上周的5.89%，更遠高於去年同期的2.86%。美國聯邦資金利率從今年1月來已被上調近一倍，也是Fed過去50多年最快的升息 速度。

美國房貸利率急升，是跟隨Fed積極升息以抑制通膨而來。期貨市場預測，Fed下周將再升息3碼。利率升高通常會減緩房市買氣與房價 漲幅，但儘管房價漲幅近幾個月來已經縮小，仍達二位數，因為供應緊俏，且買家決心堅定。標普CoreLogic凱西席勒全美房價指數在6月上漲18%，只略低於5月的19.9%。

房地美首席經濟學家卡特（Sam Khater）說，雖然利率上揚將持續抑制需求，對房價造成下壓，但餘屋庫存依然不足，因此就算房價會繼續跌，跌幅應該也不大。

不過，高房價和利率波動已經開始嚇退潛在買家，Rocket公司財務長布絲（Julie Booth）說，消費者信心已迅速下滑，因此一些潛在買家正在觀望。Rocket等房貸業者已開始提供特別的誘因，希望提振貸款需求。