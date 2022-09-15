加幣兌美元跌至2020年谷底 美元恢復漲勢

加幣兌美元跌至2020年以來最低。(路透)

美元15日在震盪交易中恢復漲勢，兌除了瑞士法郎、歐元和丹麥克朗之外的其他G-10貨幣 走高。加幣兌美元跌至2020年以來最低。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.1%至109.739；美國10年期公債殖利率 攀升4.4個基點至3.45％，殖利率全線走高。聯準會（Fed）將繼續急進緊縮政策的前景一直在支撐美元。

美國8月零售銷售意外成長，而7月數據修正為下降，顯示消費面更為複雜的狀況。美國抵押貸款利率超過6％，為接近14年來的首見。

美元兌加幣一度升值0.6%至 1.3240，是 2020年11月來最高價位，反映的美元對主要貨幣普遍升息。澳幣兌美元最多貶至0.8%至0.6696美元，收在7月的谷底。

美元兌日圓升值0.2%，報143.47日圓。周三為下跌1%，因有消息稱日本央行 已經與銀行進行了匯率詢價，可能是為購買日圓做準備。

「市場正在觀察日本央行是否言行一致，」 FP Markets亞太區執行長Nick Twidale表示，「美元在未來幾個交易日向145日圓回升不會讓我感到奇怪」。

歐元上漲0.2%，報0.9996美元。上周曾觸及20年最低的0.9864美元。