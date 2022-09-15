科技累那指跌1% 道指2個月新低

Adobe股價讓那指和史指承壓。(美聯社)

美股震盪下跌，因投資 人仔細過濾了幾份顯示美國經濟前景不明朗的經濟報告。

那斯達克綜合指數 下跌167.32點或1.43%至1萬1552.36點。史坦普500指數下跌44.66點或1.13%至3901.35點。道瓊工業平均指數表現最好，但仍下跌173.27點或0.56%至3萬961.82點，為7月14日以來最低。

Adobe股價讓那指和史指承壓。該公司宣布以200億元收購Figma後，股價下跌16.79%。弱勢蔓延到其他科技股，蘋果下跌1.89%，Salesforce下跌3.43%。

銀行股是其中亮點，高盛和摩根大通均上漲超過1%。聯合健康集團上漲2.58%。

在8月消費者物價指數(CPI)報告意外上漲導致道指13日下跌逾1200點後，華爾街仍在努力尋找立足點。14日的小幅反彈被15日跌幅所抵消。

15日發布的一批經濟報告幾乎沒有提振投資人信心。初領失業金人數優於預期，但進口物價降幅小於預期。零售銷售超出預期，但不包括汽車則為負值。製造業數據也顯示經濟放緩。

即使這些報告顯示美國消費部門目前正在堅守陣地，但無助於緩解對持續通膨的擔憂。投資人擔心聯準會(Fed)將更加積極地升息以對抗通膨，從而增加經濟衰退的可能性。

摩根史坦利模型投資組合構建主管羅文嘉特(Mike Loewengart)表示，「Fed需要服下它們的毒藥。是否該冒著經濟衰退的風險、冒著失業率上升的風險，繼續強勁地抑制通膨？這的確是個兩難的境地。但我認為，根據Fed釋出的訊息，重點完全是通膨。」

Refinitiv數據顯示，自7月1日以來，分析師對史指成份股公司第3季獲利成長的預期已腰斬，從11.1%降至5.1%。

然而，下降的速度已經放緩。一個多月前的8月12日，第3季的預期成長率為5.8%。

史指的11個類股中有6個漲幅預計將低於一年前。在第2季財報季開始時，預計只有3個產業的獲利會減少。

第3季營收預測幾乎沒有變化，目前為9.8%，而一個月前為9.9%，低於第1季和第2季的14%，但高於第4季7.2%的預期。

美國國債殖利率 繼續走高，曲線的短天期領漲。

1年期美國國債殖利率短暫突破4%，目前交易在3.992%。2年期美國國債殖利率緊隨其後，為3.86%。殖利率與價格走勢相反。

波音公司CEO卡爾霍恩(Dave Calhoun)在華府告訴記者，預計美國聯邦航空管理局(FAA)將在年底前對737 Max 7進行認證，然後新規則生效，要求新的駕駛艙警報要求。這些要求是在Max噴氣式客機發生兩起致命墜機事故後通過的，第一次發生在2018年，5個月後發生另一次。

波音股價上漲0.35%。

另外，波音財務長韋斯特(Brian West)表示，由於中國仍未批准這些飛機再次飛行，該公司將開始重新銷售部分原保留給中國客戶的737 Max飛機。