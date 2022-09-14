國際油價上漲1% 金價跌破1700美元

(路透)

國際油價 周三（14日）上漲1%，因國際能源署預期，儘管需求前景仍然黯淡，但由於冬季價格高漲，從天然氣 轉為石油 取暖的情況會增加；金價跌破每英兩1,700美元大關，交易人士評估聯準會下周繼續大幅升息3碼的可能性。

油價勁揚1%

布蘭特原油11月期貨收漲0.93美元，漲幅1%，結算價報每桶94.10美元；西德州原油10月期貨收漲1.17美元，漲幅1.3%，報88.48美元。

國際能源署（IEA）預期，經濟進一步放緩和中國大陸經濟疲軟將導致全球石油需求成長在今年第4季陷入停滯。這使得油價在近期一直處於壓力之下，並可能抑制未來漲勢。

RJO Futures高級市場策略師Eli Tesfaye表示：「我認為我們將維持在一個區間內。我不認為每桶70美元是有可能的，但任何超過100美元的價格都是沒有道理的。」

不過，IEA表示，由於天然氣價格高昂，預期市場冬季廣泛地從天然氣轉向石油取暖，再加上供應成長疲軟的整體預期，有助於提振油市。

IEA表示，全球7月原油庫存減少2,560萬桶。

另外，成都周四開始逐步解除防疫封控措施，提升了中國大陸的需求前景；美國拜登政府傳出考慮在原油價格每桶80美元以下買進石油補充戰略儲油，也為原油市場帶來支撐。

Tortoise Capital Advisors的投資組合經理Rob Thummel表示：「我認為年底前會出現反彈」，「我們仍然認為秋冬季節石油市場存在供應不足的可能性」，理由是中國大陸需求改善及俄羅斯出口減少。

金價跌破1700美元

現貨黃金14日收盤下跌0.28%，至每英兩1,697.32美元，周二曾跌逾1%，創7月14日以來最大單日跌幅，因美國通膨率意外上升後美元大漲。

美國黃金期貨結算價報每英兩1,709.10美元，下跌0.5%。

Kitco Metals公司的高級分析師Jim Wyckoff表示：「在昨天的大跌過後，我們今天看到了一些後續技術性賣壓。」

他說：「緊縮的貨幣政策將減緩全球經濟成長，這反過來將減少生產者和消費者對貴金屬的需求。」

現貨白銀上漲1.2%，至每英兩19.56美元，白金漲3%，至904.45美元，鈀金漲2.7%，至2,160.62美元。