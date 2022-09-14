那指站穩腳跟 大盤跌深反彈

那斯達克綜合指數在震盪交易中走高，投資人在經歷2年多來最大單日跌幅後試圖站穩腳跟。美聯社

那斯達克綜合指數 在震盪交易中走高，投資人在經歷2年多來最大單日跌幅後試圖站穩腳跟。

那指上漲86.1點或0.74%至1萬1719.68點。史坦普500指數上漲13.32點或0.34%至3946.01點。道瓊工業平均指數在盤中低點下跌200多點後小漲30.12點或0.1%至3萬1135.09點。

莫德納(Moderna)是那指中表現最好的股票 之一，上漲6.17%。特斯拉上漲3.59%，蘋果上漲0.96%。

股市13日出現大規模拋售。道指下跌超過1200點或近4%，而史指下跌4.3%，那指下跌5.2%。這是2020年6月以來所有三大股指的最大單日跌幅。

這是由8月消費者物價指數(CPI)報告引發的；報告顯示，即使汽油價格下跌，但總體通膨率較上月上升0.1%。

火熱的通膨報告也讓人們質疑股市是否會重回6月的低點或進一步下跌。並引發一些擔憂，即聯準會(Fed)可能會升息 甚至高於市場認為的3碼(75基點)。

瑞銀全球財富管理資訊長海菲勒(Mark Haefele)在給客戶的報告中表示，「13日的拋售提醒人們，持續的反彈可能需要明確的證據顯示通膨處於下降趨勢。隨著宏觀經濟和政策不確定性的升高，預計未來幾個月市場將繼續波動。」

市場表現參差不齊，史指中下跌的股票數量略高於上漲股票。材料類股下滑，Nucor下跌11.33%。

CFRA策略師史托佛(Sam Stovall)預計不致觸及6月低點，即使通膨報告引發投資人對升息時間更久的擔憂。

CFRA發布的最新報告顯示，股市現在正在消化Fed加快收緊政策步伐的可能性，市場普遍預計下周將升息3碼，以及2022年國內生產總值(GDP)成長放緩。

目前預計第3季GDP將成長1.8%，低於之前的2%。預計第4季將成長1.4%，低於預期的1.6%。

報告顯示，這將給史指的每股獲利成長帶來壓力；史指已將2022年的預期從8.9%調降至6.9%。

即使如此，史托佛表示：「即使近期股價可能進一步下跌，但我們仍認為6月低點將不致觸及。」

《華爾街日報》報導，串流媒體巨頭Netflix預計到2023年第3季訂閱廣告版的觀眾將達到4000萬，其股價躍升2.75%。

Netflix之前宣布計畫創立一個廣告版的訂閱方案，因為訂戶成長放緩甚至逆轉。該公司正與微軟合作開發該產品，該產品尚未推出。

14日油價上漲，能源是史指表現最好的類股。

Coterra Energy和APA均上漲7%左右。Devon、EOG和ConocoPhillips也表現良好。