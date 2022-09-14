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市場信心「極度看空」 企業獲利力減退才是最大風險

編譯劉忠勇／綜合外電
圖為在維州亞歷山大市的Restaurant Depot，一名購物者抱著一個箱子。歐新社
圖為在維州亞歷山大市的Restaurant Depot，一名購物者抱著一個箱子。歐新社

美國股市周二因通膨意外走升而崩跌之前，美國銀行公布一項調查即顯示，基金經理人信心「極度看空」，現金配置達到2001年來最高。而企業獲利前景惡化，可能是投資人即將面臨的最大風險。

根據美國銀行9月對全球基金經理人的月度調查，經理人平均現金配置為2001年以來最高，而對全球股票的配置為歷史最低。調查也顯示，繼8月投資人雖看空但不再認為是「大難臨頭」之後，他們又回到悲觀的狀態。調查顯示，高達52%受訪者表示他們減持股票，62%增持現金。

哈奈特（Michael Hartnett）為首的美銀策略師周二的一份報告中寫道，隨著經濟疑慮加劇，預料經濟衰退的投資人達到2020年5月以來的最高。他們表示，市場信心「極度看空」，能源危機進一步打壓風險胃口。有淨42%的全球投資人減持歐洲股票，為有紀錄以來最高比率。

企業獲利前景也在惡化。在美銀的調查中，淨92%的受訪者現在預計未來一年獲利將下降，而承受高於正常水準風險的投資人則降至歷史谷底。

標普500指數成份股企業毛利率這一年來已開始衰減。據S&P Global估計，去年第2季毛利率創下歷史新高13.54%，但今年第2季降為10.87%。

Marketwatch專欄作家 Mark Hulbert 指出，標普500指數企業毛利率未來不易上揚，原因在於通膨。他引述分析師看法指出，毛利率偏往下走的壓力至少會持續至明年上半年。

不過，德銀和摩根大通等主要投銀策略師認為，投資人信心低落通常是股市上漲的反向指標，反可可能推動股市在年底前上漲。

哈奈特認為，信心低落，加上總經經濟數據優於預期，可讓標普500指數漲至4,300點，但他預料美股隨後將從這一水準回落，基本面依然看跌。

調查顯示，持續高通膨被視為最大的尾部風險，其次是鷹派央行、地緣政治和全球衰退。只有1%的受訪者認為新冠肺炎疫情復燃是尾部風險。

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