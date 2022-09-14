我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／烏軍反攻 普習互相安慰、台灣政策法還早

快看世界／全球最多百萬富翁的城市 美國占5個

蘋果計畫年底前在App Store新設廣告版位 拓展營收

編譯簡國帆／綜合外電
蘋果透露計畫最快今年年終購物季，將在App Store設立新的廣告版位。美聯社
蘋果透露計畫最快今年年終購物季，將在App Store設立新的廣告版位。美聯社

CNBC報導，蘋果13日邀請開發者出席線上會議時，透露計畫最快將於今年年終購物季，在App Store設立新的廣告版位，並鼓勵開發者購買廣告。這個新版位顯示蘋果將大幅擴張廣告業務，拓展營收

蘋果近年的廣告庫存主要限制在App Store搜尋欄位的一個單位、以及搜尋結果頁面的一個欄位，不過Mobile Dev Memo founder修佛特（Eric Seufert）引述蘋果傳遞的訊息指出：「隨著新機會來到蘋果搜尋廣告，您今年年終購物季將能在整個App Store推廣您的應用程式（App），帶進更多客戶。」一名收到邀請的開發者也向CNBC證實這個消息。

蘋果這則訊息並未明確說明新的廣告版位會落在何處，但蘋果7月時曾宣布，計畫在App Store的主頁面「Today」拓展菜單選項，並且在「您可能也喜歡」橫幅下的App產品頁面，新增贊助欄位。

蘋果一名代表向CNBC表示，蘋果的搜尋廣告提供開發者各種規模的機會，幫助壯大其事業，這些新的版位也立於相同基礎，只會出現App Store批准產品頁面的內容，也須遵循相同的隱私標準。

近來蘋果的廣告業務已廣受關注。在蘋果財報中，廣告營收和線上訂閱營收、App Store銷售等數字都會被納入服務部門；蘋果去年服務事業營收超過680億美元。

美國銀行分析師莫罕（Wamsi Mohan）7月預估，今年蘋果光是來自蘋果搜尋廣告的廣告營收，可能達到50億美元。

蘋果 App 營收

上一則

分析師：台積電是首選 目標價比目前價位高出約50%

延伸閱讀

德州人語／蘋果沒漲價 美2023經濟要衰退？

德州人語／蘋果沒漲價 美2023經濟要衰退？
安安和文文的蘋果樹

安安和文文的蘋果樹
為何不用iPhone手機？「安卓派」網友點出致命缺點

為何不用iPhone手機？「安卓派」網友點出致命缺點
蘋果iOS 16開放免費更新 鎖定畫面提升個人化程度

蘋果iOS 16開放免費更新 鎖定畫面提升個人化程度

熱門新聞

美股13日重挫，亞馬遜創辦人貝佐斯單日財富淨值損失98億美元。路透

美股雪崩 富豪財富1天蒸發930億…貝佐斯最慘

2022-09-13 19:18
在8月關鍵通膨報告比預期更熱，損害了投資人對物價降溫和聯準會(Fed)不那麼激進的樂觀情緒後，美股暴跌。道瓊工業平均指數下跌1276.37點。路透

道指跌近1300點 逾2年最大跌點

2022-09-13 16:48
蘋果公司7日發表iPhone 14系列新智慧手機。（美聯社）

比三星折疊機更難對付 iPhone 14面對「這兇悍對手」不敢漲價

2022-09-08 07:27
美股12日早盤全面走低，原因是8月通膨比分析師預期更熱，粉碎投資人認為通膨見頂的想法。路透

美股道瓊早盤大跌逾800點 8月通膨仍頑強

2022-09-13 10:37
阿里巴巴聯合創辦人蔡崇信（見圖）的家族辦公室、藍池資本公司（Blue Pool），正迅速撤離美股，並日漸把投資焦點轉向私募股權市場。 路透

蔡崇信家族辦公室大賣微軟推特 轉進這個領域

2022-09-10 13:32
全球貨櫃輪運價8月雪崩，跌幅一周比一周大，美西線重挫12%。圖為去年海運多頭時美國洛杉磯港貨櫃積壓的情況。(路透資料照片)

貨櫃運價挫 美國線最慘

2022-09-10 02:00

超人氣

更多 >
粉絲千萬、不缺女人…男星為何要嫖娼？「合常理」

粉絲千萬、不缺女人…男星為何要嫖娼？「合常理」
暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時
美股雪崩 富豪財富1天蒸發930億…貝佐斯最慘

美股雪崩 富豪財富1天蒸發930億…貝佐斯最慘
道指跌近1300點 逾2年最大跌點

道指跌近1300點 逾2年最大跌點
每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高