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分析師：台積電是首選 目標價比目前價位高出約50%

編譯季晶晶／綜合外電
伯恩斯坦分析師將台積電列為首選股。路透
伯恩斯坦分析師將台積電列為首選股。路透

研究機構伯恩斯坦（Bernstein）分析師Mark Li認為，僅管半導體股走弱，投資人應該著重台積電（2330）長期的基本面因素。他周一已重申「增持」台積電的評級，表示這是他追蹤個股裡的「首選股」。

Barron’s報導，Li撰寫報告指出：「儘管部分人士可能關注修正走勢持續到2023年度第1季，以及短期內總體經濟充滿不確定性，但我們建議投資人保持耐心。」

由於利率上升，Li下修台積電美國存託憑證（ADR）的目標價，自850美元降至750美元，新的預測比當前價位高出約50%。他說，台積電的預估本益比大約是13，他預測該公司未來兩年半的獲利將以24%的年增率成長，是極具吸引力的標的。

雖然Li預計，市場對Android智慧手機和電腦的需求惡化，會拖累台積電明年第1季的銷售略低於預期，但第2季開始會好轉，2024年獲利成長會加速。

根據半導體產業協會（Semiconductor Industry Association）和波士頓諮詢集團（Boston Consulting Grou）去年的報告，台灣占全球最先進晶片製造的90%以上，南韓占8%。大部分產能都來自1987年成立的台積電。

台積電 投資 晶片

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