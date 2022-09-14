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美國8月生產者物價指數下滑0.1% 通膨壓力稍獲喘息

巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜

編譯王巧文／綜合外電
巴隆金融周刊（Barron's）發現，在標準普爾500指數成分股中，價位較低的科技巨擘IBM，是當前值得撿便宜的標的。路透
巴隆金融周刊（Barron's）發現，在標準普爾500指數成分股中，價位較低的科技巨擘IBM，是當前值得撿便宜的標的。路透

美國8月通膨比預期頑固，美股三大指數13日重挫，道瓊工業指數崩跌超過1,200點。儘管如此，仍有撿便宜的機會，巴隆金融周刊（Barron's）發現，目前12檔股票價位划算，不少還是家喻戶曉的大公司。

在標準普爾500指數成分股中，科技巨擘IBM、美國連鎖藥局CVS Health、煙草製造大咖菲利普莫里斯國際（Philip Morris International）、汽車零件商O' Reilly Automotive、食品業者康尼格拉（Conagra Brands）、折扣商店Dollar Tree、健康保險業者Humana、聯合健康集團（UnitedHealth Group）、農業化學品公司FMC、航太及國防巨頭雷神科技（Raytheon Technologies）、NRG能源及愛迪生國際（Edison International），都是當前值得入手的標的。

從股票價位來看，這些12檔股票估值平均下滑約21％，年初的本益比約為17倍，如今降到略高於13倍，更重要的是，這12家企業明年預估營收平均年增約7%，除了NRG之外的11家公司營收預計都會成長。

儘管估值下滑，但過去六個月來這12家企業都未調降明年獲利展望，反而分析師還將這些公司明年的平均獲利預估上修4%。這12檔股票看來沒問題，今年來股價平均上漲約1％，但仍遠不及營收增幅，因此導致本益比下滑。

在這幾檔股票中，雷神科技、聯合健康及Humana是最受華爾街青睞的標的，分析師建議買進的比率高於80％，超過標準普爾500指數成分股的平均58％。最不受分析師歡迎的股票是IBM和康尼格拉，建議買進的比率低於40％。

股票 指數 營收

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