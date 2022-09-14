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日銀干預匯市的歷史紀錄

編譯林奇賢／綜合外電
路透整理日銀過去干預外匯市場所採取的行動，日本距離上次直接干預匯市已超過十年。路透
路透整理日銀過去干預外匯市場所採取的行動，日本距離上次直接干預匯市已超過十年。路透

日經報導，據傳日本銀行（央行）已進行匯率檢查，顯然是準備干預匯市。以下為路透整理日銀過去干預外匯市場所採取的行動，距離上次直接干預匯市已超過十年，至於上次出手支撐日圓匯價更要追溯至1997~1998年的亞洲金融風暴。

以下為路透整理日銀過去干預匯市的歷史紀錄。

2011年8月和10月：出手阻升日圓，因官員擔憂，日圓升值可能打亂經濟從強震和海嘯所引發的不景氣中復甦步調。

2011年3月18日：七大工業國集團（G7）聯手抑制強勢日圓。在311強震後，據信是日企從外國資產撤回資金來支應國內重建費用，日圓匯率強升至紀錄高點。

2010年9月15日：六年來首次干預匯市，出售日圓以阻升日圓，當時美元匯率貶至15年來低點的1美元兌82.87日圓。

2004年3月：結束長達15個月的阻升日圓行動，日本此次干預總共花掉35兆日圓（3,000億美元）。

2002年5~6月：日銀賣出日圓阻升，但日圓繼續上漲。

2001年9月：在911恐攻後，當局賣出日圓阻升。ECB和紐約聯準銀行也幫助抑制日圓升勢。

1999年1月~2000年4月：由於擔憂日圓走強將遏制經濟復甦，日銀至少賣出日圓18次，包含一次透過Fed和一次透過ECB進場干預。

1997年~1998年：亞洲金融危機，日圓走軟，即便美國當局加入日銀買進日圓的行列，也擋不住日圓匯率在1998年8月貶至148日圓兌1美元。

1994年4月~1995年8月：美元兌日圓匯率刷新戰後的紀錄低點。美國屢次出手干預，常和日銀和歐洲各國銀行聯手提振美元。

1993年：日銀在這年大多數時間出售日圓，來削弱日圓的升勢。

1991年~1992年：日銀拋售美元來支撐日圓匯價。

1988年1月4日：美元匯價貶至1美元兌120.45日圓，為當時二戰後的紀錄低點。日銀買美元來阻升日圓。

1987年：G7的六個成員國簽署羅浮宮協議，以穩定匯價，止住美元全面下跌的走勢。

1985年：五大工業國組織（G7前身）簽署廣場協議，同意美元匯價被高估，並且聯手讓美元貶值。

1973年：日本貨幣當局決定導入匯率自由浮動制度。

匯率 G7 日本

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