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馬斯克：建議Fed降息1碼 大幅升息恐引發通縮

編譯林奇賢／綜合外電
馬斯克建議聯準會（Fed）應降息1碼（25個基點）。美聯社
馬斯克建議聯準會（Fed）應降息1碼（25個基點）。美聯社

特斯拉執行長馬斯克在推特上建議，聯準會（Fed）應該降息1碼（25個基點）。他和有「女股神」之稱的方舟投資管理公司創辦人伍德（Cathie Wood）都擔憂，Fed大幅升息可能引發通貨緊縮。

彭博資訊報導，這位地表最有錢的人是在一名推特用戶詢問Fed應如何採取行動時，提出這項建議，而他們都是在伍德的發文底下留言。

伍德在該則發文中說：「通縮正在醞釀中。」她提及，許多大宗商品已從新冠疫情爆發後攀抵的高點大幅回落，包括木材價格下挫60%、銅價下跌35%、油價滑落35%、鐵礦砂挫跌60%、動態隨機存取記憶體（DRAM）跌46%、玉米跌17%、波羅的海運價大跌79%、金價下滑17%、白銀挫跌39%。

她呼應馬斯克前幾天的說法：Fed大幅升息可能引發通縮。

美國13日公布的8月通膨數據高於預期，而核心CPI更意外轉強，讓市場幾乎確信Fed下周將升息3碼。

而伍德擔憂，在目前已顯露通縮跡象的情況下，Fed可能正在過度緊縮貨幣政策。她在13日網路直播中表示，Fed官員可能做過頭了，一些領域將首當其衝，包含就業。她還說，當Fed開始收手時，通膨將「下降至遠低於」Fed設訂的2%通膨目標。

伍德說，Ark認為美國就業「表面下已出現裂縫」，尤其是小型企業。她也重申美國已陷入經濟衰退的觀點。

她並指出，當Fed未來開始改變「措辭」，先前遭重創的創新類股可能獲得「超大報酬」。

升息 就業 馬斯克

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