我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱好市多還有超級版 商品更大、更便宜

拜登安撫市場：股市未必反映經濟 不擔心通膨數字

星巴克最新中國戰略：每9小時開一家店 2025年達9000家

記者黃雅慧／即時報導
全球連鎖咖啡巨頭星巴克（Starbucks）13日宣布中國戰略，預計在2025年門店達9000家。（歐新社）
全球連鎖咖啡巨頭星巴克（Starbucks）13日宣布中國戰略，預計在2025年門店達9000家。（歐新社）

近期在中國連鎖咖啡市場聲勢走弱的星巴克持續出招拓市場。星巴克於13日召開2022投資者日，會上透露星巴克對中國的戰略，星巴克全球執行副總裁、星巴克中國董事長王靜瑛（Belinda Wong）表示，到2025年，星巴克中國的門店數將達到9000家，與現有的數量相比要增加接近一半。「用更加生動地角度來說，在未來二至三年的時間里，每隔9個小時就有一家新的星巴克門店出現在中國。」

王靜瑛指出，截至2022財年，星巴克中國總共有近6000家門店，註冊會員數達到8500萬人，其中在過去90天內的活躍會員數達到1500萬人。她提及，伴隨著中國在2020-2030年間城市化率和中產家庭數量的持續增加，人均咖啡的消耗量也將穩步提升。面對如此廣闊的市場前景，星巴克也將持續加大對中國地區的投資，希望在2025年將註冊會員數擴大至1.7億人，同時近90天活躍會員數量也較目前翻倍。

王靜瑛說，在財務指標方面，星巴克中國希望在三年內實現營收翻倍，同時將營運利潤翻四倍。她表示，星巴克中國在兼顧開店速度的同時，投資回報率也是重要的指標。星巴克中國的門店，預期的投資回收期將在兩年以內。

而星巴克中國的危機感其來有自。據星巴克2022財年第三季報告顯示，其在中國市場營收年增率下滑 40%，門店銷售額年減44%。星巴克的門店增幅也在大幅度下降。截至2022年8月，星巴克全國門店共5824家，年複合增長率在10%左右的水平。反觀星巴克在陸主要競爭對手瑞幸咖啡，截止今年上半年，瑞幸在中國的門店數已達到7195家，超越星巴克成為了目前門店數最多的連鎖咖啡品牌。

星巴克 投資 咖啡

上一則

美元指數創2020年來最大漲幅 美消費者物價意外上漲

延伸閱讀

因應工會潮及新消費習慣 星巴克將宣布「再造」策略

因應工會潮及新消費習慣 星巴克將宣布「再造」策略
日本人迷戀精品咖啡 1小杯140元仍搶手

日本人迷戀精品咖啡 1小杯140元仍搶手
吃貨／星巴克秋季限定飲品上市 燕麥控有更多選擇

吃貨／星巴克秋季限定飲品上市 燕麥控有更多選擇
星巴克秋季飲品上市 燕麥控有更多選擇

星巴克秋季飲品上市 燕麥控有更多選擇

熱門新聞

在8月關鍵通膨報告比預期更熱，損害了投資人對物價降溫和聯準會(Fed)不那麼激進的樂觀情緒後，美股暴跌。道瓊工業平均指數下跌1276.37點。路透

道指跌近1300點 逾2年最大跌點

2022-09-13 16:48
蘋果公司7日發表iPhone 14系列新智慧手機。（美聯社）

比三星折疊機更難對付 iPhone 14面對「這兇悍對手」不敢漲價

2022-09-08 07:27
美股12日早盤全面走低，原因是8月通膨比分析師預期更熱，粉碎投資人認為通膨見頂的想法。路透

美股道瓊早盤大跌逾800點 8月通膨仍頑強

2022-09-13 10:37
阿里巴巴聯合創辦人蔡崇信（見圖）的家族辦公室、藍池資本公司（Blue Pool），正迅速撤離美股，並日漸把投資焦點轉向私募股權市場。 路透

蔡崇信家族辦公室大賣微軟推特 轉進這個領域

2022-09-10 13:32
全球貨櫃輪運價8月雪崩，跌幅一周比一周大，美西線重挫12%。圖為去年海運多頭時美國洛杉磯港貨櫃積壓的情況。(路透資料照片)

貨櫃運價挫 美國線最慘

2022-09-10 02:00
美股13日重挫，亞馬遜創辦人貝佐斯單日財富淨值損失98億美元。路透

美股雪崩 富豪財富1天蒸發930億…貝佐斯最慘

2022-09-13 19:18

超人氣

更多 >
數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一

數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一
男女公車上演活春宮 乘客嚇阻竟遭回嗆「他有自閉症」

男女公車上演活春宮 乘客嚇阻竟遭回嗆「他有自閉症」
不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？

不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？
英女王國葬 這三個國家不得派代表參加

英女王國葬 這三個國家不得派代表參加
富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員

富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員