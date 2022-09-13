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美元指數創2020年來最大漲幅 美消費者物價意外上漲

編譯劉忠勇／綜合外電
通膨數據公布後，美元指數由跌轉升。（路透）
通膨數據公布後，美元指數由跌轉升。（路透）

美元兌日圓、歐元和其他主要貨幣周二大幅反彈，美國通膨比預期更嚴重，投資人認為聯準會（Fed）仍需要加緊升息的步調。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）大漲1.4%，報109.815點，創2020年3月10日以來的最大漲幅， 邁向上周創下的110.79點的20年來最高水準。通膨數據公布後，美元指數由跌轉升。

歐元兌美元尾盤下跌1.5% ，報0.9973美元，跌回平價以下。上一交易日曾觸及1.0198美元的近一個月高點。在過去17個交易日中，歐元兌美元有16個交易日低於平價。

根據勞工部的報告，8月美國消費者物價意外上揚，核心通脹在租金和醫療保健價格攀升的情況下加速。

Corpay 駐多倫多的首席市場策略師Karl Schamotta說：「數據遠遠高於預期。特別令人擔憂的是，核心通膨率幾乎是預期的兩倍。」「最關鍵的是，我們現在看到的是下周出現75個基點升息的機率幾乎是百分百。」

報告發布後，利率期貨交易員放棄對Fed下周放緩升息步伐的任何剩餘押注 ，紛紛押注連續三度升息3碼（0.75個百分點），這將使Fed目前2.25-2.5%的政策利率區間升至3-3.25%，利率合約現在還反映9月20-21日的會議上意外升息4碼（一個百分點）機率為35%。

野村分析師周二在給客戶的報告中寫道，通膨風險實化可能導致Fed在9月FOMC上升息100個基點，終端利率更高的可能性也增加。

紐約梅隆銀行外匯策略師John Velis表示，「如果核心利率繼續居高不下，那就意味著更高的利率，9月甚至11月會議更大幅度的加息，以及更高的終端利率預期。」

美元兌日圓尾盤上漲1.2%，報144.51。日圓原本從官員的評論中獲得了支撐，這些評論暗示政府可能採取措施來應付日圓的過度疲軟。

英鎊兌美元也大跌。英鎊尾盤重挫1.6%，報1.1499美元。英鎊早盤一度升至兩周高點，因數據顯示，英國失業率降至1974年以來的最低水準，而不包括獎金的工資增長了5.2%，是截至2021年8月的三個月以來的最高增長率。

挪威克朗和紐西蘭元跌幅更大，兌美元分別一度下跌2.5％和2.3％。

在加密貨幣方面，比特幣大跌9.5%，至20,277.00美元，而乙太幣大跌6.8%，至1,600美元。

利率 升息 貨幣

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