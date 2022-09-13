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美股雪崩 富豪財富1天蒸發930億…貝佐斯最慘

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美股雪崩 富豪財富1天蒸發930億…貝佐斯最慘

編譯葉亭均／綜合外電
美股13日重挫，亞馬遜創辦人貝佐斯單日財富淨值損失98億美元。路透
美股13日重挫，亞馬遜創辦人貝佐斯單日財富淨值損失98億美元。路透

隨著美股周二（13日）慘遭血洗，道瓊崩跌近1300點，美國超級富豪們的財富蒸發930億元，為史上第九大單日損失紀錄，當日公布的美國通膨數據高於預期，引爆市場出現腥風血雨的賣壓。

全球第二大富豪、亞馬遜創辦人貝佐斯單日財富淨值損失98億美元，在彭博億萬富豪指數所有富豪中，損失最為慘烈；首富馬斯克的財富淨值損失84億美元，至於Meta執行長查克伯格、Google創辦人佩吉與布林、微軟前執行長鮑默爾（Steve Ballmer）都損失超過40億美元；「股神」巴菲特和微軟共同創辦人蓋茲分別損失34億美元與28億美元。

這些億萬富豪財富單日重損反映美國股市遭廣泛拋售的情況，投資人押注高於預期的通膨數據將促使聯準會更激進升息。史坦普500指數重挫4.4%，為2020年6月來最大跌幅；科技股為主的那斯達克100指數崩跌5.5%，是2020年3月單日大跌逾12%以來最大跌幅。

美股今年來動盪不已，億萬富豪們的財富也跟著劇烈變化。就在上月，聯準會主席鮑爾一場八分鐘的演講引發美股道瓊下跌逾千點，美國億萬富豪的單日財富損失也達780億美元。整體來說，世界前500大富豪現在的財富淨值比今年初蒸發約1.2兆美元。

其中，查克伯格已損失683億美元，相當眼看著財富減損54%；加密貨幣交易所龍頭幣安執行長趙長鵬則損失610億美元，相當於財富減損約64%。

指數 美股 微軟

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