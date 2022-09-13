我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／英有新國王 女王頭像的錢幣、護照怎辦？

克宮：普亭與習近平會晤時 將談烏克蘭和台灣問題

馬斯克不想收購 推特股東卻準備批准賣給他了

編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克希望放棄收購推特。路透
特斯拉執行長馬斯克希望放棄收購推特。路透

儘管億萬富豪馬斯克試圖放棄以440億美元收購社群媒體推特（Twitter）的交易，但知情人士表示，推特的股東準備批准把公司賣給馬斯克，也讓這樁交易案的命運交到德拉瓦州一位法官的手裡。推特正試圖透過法院力量，迫使馬斯克貫徹執行這樁收購案。

華爾街日報報導，知情人士說，早期的投票顯示投資者以大幅度的票數差距支持這項交易，儘管投票結果可能生變，因為股東可透過在美東時間13日下午1時舉行的會議改變他們的投票。

一些知情人士表示，持有推特約10%持股的推特最大股東馬斯克截至周一下午尚未投票。由於馬斯克主張推特違反合併協議，他不太可能投票。雖然這樁協議需要馬斯克投下支持票，但如果其他股東支持這項收購案，就算馬斯克沒有投票，也不重要。

一些知情人士說，包括共同控制推特約20%股權的指數基金經理人在內，其他推特大股東也準備支持這項交易案。

馬斯克在4月同意以每股54.20美元的價碼收購推特，但自從他在5月推文表示交易案「暫緩」（on hold）以來，推特股價一直都低於他的收購價。這代表，如果依照馬斯克原先提出的條件完成交易，推特的許多大股東將獲得豐厚報酬。推特股價12日收在每股41.41美元。

推特 馬斯克 投票

上一則

因應工會潮及新消費習慣 星巴克將宣布「再造」策略

延伸閱讀

馬斯克不想收購 推特股東卻準備批准賣給他了

馬斯克不想收購 推特股東卻準備批准賣給他了
推特吹哨人向國會提出安全警告 推特反擊：對解雇心生不滿

推特吹哨人向國會提出安全警告 推特反擊：對解雇心生不滿
馬斯克又有印鈔新點子

馬斯克又有印鈔新點子
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

蘋果公司7日發表iPhone 14系列新智慧手機。（美聯社）

比三星折疊機更難對付 iPhone 14面對「這兇悍對手」不敢漲價

2022-09-08 07:27
阿里巴巴聯合創辦人蔡崇信（見圖）的家族辦公室、藍池資本公司（Blue Pool），正迅速撤離美股，並日漸把投資焦點轉向私募股權市場。 路透

蔡崇信家族辦公室大賣微軟推特 轉進這個領域

2022-09-10 13:32
全球貨櫃輪運價8月雪崩，跌幅一周比一周大，美西線重挫12%。圖為去年海運多頭時美國洛杉磯港貨櫃積壓的情況。(路透資料照片)

貨櫃運價挫 美國線最慘

2022-09-10 02:00
美股12日早盤全面走低，原因是8月通膨比分析師預期更熱，粉碎投資人認為通膨見頂的想法。路透

美股道瓊早盤大跌逾800點 8月通膨仍頑強

2022-09-13 10:37
二手名表價格已浮現觸底跡象。（路透）

二手名表價上半年大起大落 觸底跡象如今似已浮現

2022-09-10 18:21
華為常務董事、終端BG執行長、智能汽車解決方案BU執行長余承東6日在Mate50手機上介紹該款手機特色。圖取自新京報

號稱「沒電也能打電話」華為發表新款手機Mate50

2022-09-06 11:13

超人氣

更多 >
包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭
仍不受歡迎？梅根想握手 「英民眾裝沒看見」畫面瘋傳

仍不受歡迎？梅根想握手 「英民眾裝沒看見」畫面瘋傳
喬布斯家裡八年沒沙發 竟然是為了她

喬布斯家裡八年沒沙發 竟然是為了她
美新大學排名：普林斯頓第1 MIT第2 但榜單標準引質疑

美新大學排名：普林斯頓第1 MIT第2 但榜單標準引質疑
男女公車上演活春宮 乘客嚇阻竟遭回嗆「他有自閉症」

男女公車上演活春宮 乘客嚇阻竟遭回嗆「他有自閉症」