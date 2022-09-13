馬斯克不想收購 推特股東卻準備批准賣給他了

特斯拉執行長馬斯克希望放棄收購推特。（路透）

儘管億萬富豪馬斯克 試圖放棄以440億元收購社群媒體推特 （Twitter）的交易，但知情人士表示，推特的股東準備批准把公司賣給馬斯克，也讓這樁交易案的命運交到德拉瓦州一位法官的手裡。推特正試圖透過法院力量，迫使馬斯克貫徹執行這樁收購案。

華爾街日報報導，知情人士說，早期的投票 顯示投資者以大幅度的票數差距支持這項交易，儘管投票結果可能生變，因為股東可透過在美東時間13日下午1時舉行的會議改變他們的投票。

一些知情人士表示，持有推特約10%持股的推特最大股東馬斯克截至周一下午尚未投票。由於馬斯克主張推特違反合併協議，他不太可能投票。雖然這樁協議需要馬斯克投下支持票，但如果其他股東支持這項收購案，就算馬斯克沒有投票，也不重要。

一些知情人士說，包括共同控制推特約20%股權的指數基金經理人在內，其他推特大股東也準備支持這項交易案。

馬斯克在4月同意以每股54.20元的價碼收購推特，但自從他在5月推文表示交易案「暫緩」（on hold）以來，推特股價一直都低於他的收購價。這代表，如果依照馬斯克原先提出的條件完成交易，推特的許多大股東將獲得豐厚報酬。推特股價12日收在每股41.41元。