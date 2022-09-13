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通膨讓消費者不再狂血拚 德勤估年終購物季成長減緩

編譯葉亭均／即時報導
德勤預估，美國今年年終購物季成長減緩。（美聯社）
德勤預估，美國今年年終購物季成長減緩。（美聯社）

顧問公司德勤（Deloitte）預期，由於美國經濟減緩，加上高通膨侵蝕購買力，零售業者將見到今年年終購物季的銷售額成長減緩。

德勤的美國經濟預測師貝克曼（Daniel Bachman）在聲明中表示：「零售銷售可能會進一步受到耐久消費用品需求下滑影響，這類耐久消費用品曾經是疫情期間支出的重心。」「然而，我們預期像是餐廳等消費服務的支出更多，因為疫情的影響持續消退。」

德勤預估2022年年終購物季的銷售額增加4%至6%，較2021年的1.39兆美元成長。去年購物季的銷售額較2020年成長15%，主要因壓抑已久的需求促使消費者花在旅遊和外食的支出增加。今年以美元計的預估銷售成長幅度符合疫情前的趨勢，不過，由於物價上漲，實際上銷量是減少的。

美國年終購物季通常是從11月展開，持續至隔年1月。

通膨因素預期會促使更多消費者轉往網路購物尋找划算交易。德勤預測年終購物季的電商銷售額將比2021年的2,310億美元成長13%至14%，增幅高於去年的8.4%。

零售巨擘沃爾瑪（Walmart）為了因應店內銷售可能減緩的情況，已經開始促銷售價25美元以下的禮品，同時試圖吸引像是芭比、寶可夢、星際大戰、樂高與風火輪小汽車等人氣品牌的收藏者，這類消費者比較不在意價格。

沃爾瑪玩具商品高級主管米瑞列絲（Eva Mireles）表示：「我們知道消費者正提前購物並且找尋最優惠的交易。我們今年也有更多可收藏的玩具，較前往年擴充，其中許多是沃爾瑪獨家推出。我們傾向提供更廣泛的可收藏類型商品，無論是為大人或是小孩。」

其他零售業者也試圖吸引手頭吃緊的消費者。在物價上漲導致需求下滑之際，3C電子產品零售業者Best Buy再度推出節慶促銷。較富裕的消費者會在柯爾百貨（Kohl’s）尋找優惠商品，目標百貨（Target）則持續降價出售以出清庫存。同時間，亞馬遜的賣家正提防慘澹的年終購物季業績，許多賣家擔心被迫調降價格以賣掉大量賣不出的庫存。

柯爾百貨商品與行銷長艾特肯表示：「在消費者面臨高通膨環境之際，我們明白他們比以往更加精打細算。」

疫情 沃爾瑪 零售業

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