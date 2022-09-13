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疫情後股價崩跌90% 派樂騰高層大換血 4創辦人剩2人

編譯劉忠勇／即時報導
Peloton為求脫胎換骨，如今共同創辦人也一一離開。（歐新社）
Peloton為求脫胎換骨，如今共同創辦人也一一離開。（歐新社）

健身器材共應商派樂騰（Peloton）宣布，董事長佛利（John Foley）和法務長久志（Hisao Kushi）都將離職，在管理層大幅調整以重捨投資人信心之際，這兩位共同創辦人都將離開他們十年前一同草創的公司。

Peloton今年飽受虧損之苦。隨消費者重返健身房和戶外活動，居家運動器材需求銳減，導致Pelton庫存過剩。 佛利今年2月已卸任執行長，但仍然擔任執行董事長。Peloton表示，佛利已於周一辭職。法務長久志和商務長康尼爾斯（Kevin Cornils）也將離職。康尼爾斯負責海外擴展和飛輪租賃事宜，商務長的遺缺不再遞補。

投資人一開始對這調整予以肯定，周一盤後股價一度上漲5.4%，隨後轉而下跌逾2%，過去一年來，Peloton股價崩跌了90%。

由於購買Peloton器材的人少了，新上任的執行長麥卡錫（Barry McCarthy）嘗試降價或出租飛輪，還開放讓沒有Peloton飛輪或跑步機的消費者按月使用該公司的線上課程。

麥卡錫周一在投資人會議上說，「我們為了生存而降價。」他說，經過裁員、委外代工、降低庫存之後，Peloton已不再陷於資金短絀的險境。他說：「我們已止住失血。」

佛利2012年和其他四人共同創辦了Peloton，佛利和久志辭職後，如今共同創辦人還剩下技術長馮羽和產品長柯蒂斯（Thomas Cortese）兩人。

投資 健身 股價

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