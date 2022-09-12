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美光在愛達荷州總部晶片廠動土 並將宣布興建另一座廠

編譯劉忠勇／即時報導
美光執行長梅羅塔（中）在愛達荷州主持新晶圓廠動土儀式，應邀來賓有能源部長Jennifer M. Granholm（中右）。（美聯社）
美光執行長梅羅塔（中）在愛達荷州主持新晶圓廠動土儀式，應邀來賓有能源部長Jennifer M. Granholm（中右）。（美聯社）

繼英特爾（Intel）之後，美國最大記憶晶片製造商美光（Micron）周一在愛達荷州樹城（Boise）動土興建價值150億美元的晶圓廠。美光執行長梅羅塔告訴路透，不久後還會宣布興建另一座美國新廠。

梅羅塔說：「另一個大量生產基地正處於最後階段，將在未來幾周宣布。」

這兩座晶圓廠將生產廣泛用於資料中心、個人電腦和其他設備的DRAM晶片。梅羅塔說，一旦投入營運，美國廠將占美光全球DRAM產量的40%，而目前只有10%。他說，樹城廠將在2025年投入營運。

英特爾上周五在俄亥俄州動土興建規模200億美元的晶圓廠，將生產先進晶片。

美光表示，這將是20年來在美國新建的首家記憶晶片廠，到2030年將在美光創造2000個就業機會。

雖然美光曾在最初發跡地樹城生產晶片，但量產業務已經遷走，先後在日本、台灣和新加坡等地擁有大型生產中心。美光核心研發業務仍留在樹城。梅羅塔說，將生產和研發放在一起，將有助於加快產品上市的時間。

梅羅塔也強調，在美國的投資並不代表轉移原在亞洲國家的布局。他說：「這不在於放棄全世界任何其他地方的投資，或是返美生產，這一切在於增產。」他說：「為了滿足記憶晶片持續成長的需求，我們勢必要增加生產。」他說，「晶片暨科學法有助在美國增產。」

美光愛達荷州樹城（Boise）新晶圓廠區鳥瞰。（美聯社）
美光愛達荷州樹城（Boise）新晶圓廠區鳥瞰。（美聯社）

晶片 投資 俄亥俄州

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