CPI發布前 股指續走升

美股上漲，因美元走軟以及對通膨已見頂的信心增強，有助華爾街在關鍵通膨報告發布前繼續反彈。美聯社

美股 上漲，因美元走軟以及對通膨已見頂的信心增強，有助華爾街在關鍵通膨報告發布前繼續反彈。

道瓊工業平均指數 上漲229.63點或0.71%至3萬2381.34點。史坦普500指數上漲43.05點或1.06%至4110.41點。那斯達克綜合指數上漲154.1點或1.27%至1萬2266.41點。

能源是漲幅最大的類股，但漲勢很平均，必治妥施貴寶(Bristol-Myers Squibb)上漲3.14%，科技巨頭蘋果上漲3.85%。

美股延續反彈動能，三大股指均在9日結束連續3周跌勢。

在聯準會(Fed)於9月20日至21日會議之前，美股將一直波動，預計Fed將連續第3次升息0.75個百分點，以應對高通膨。Fed官員最近幾周一再重申，即使通膨損害經濟成長，他們仍將繼續升息以對抗通膨。

但最近的一些事態發展，包括美元疲軟和烏克蘭的軍事成功，似乎正在提振投資人情緒。許多交易員也對定13日上午發布的8月消費者物價指數(CPI)報告持樂觀態度。

Toews資產管理CEO托伊斯(Phillip Toews)表示，「烏克蘭取得令人驚訝的成功，再加上可能出現非常有利的通膨消息，甚至可能顯示上個月CPI下降，這可能使美股陷入持續上漲的境地。」「屆時，短期和中期的主要威脅將會是獲利是否會繼續惡化。」

由於汽油價格下跌，8月通貨膨脹可能有所緩解，但可能不足以對Fed的政策制訂者產生影響。

CPI將於美東時間13日上午8:30公布。預計將顯示不包括食品和燃料的物價較7月上漲0.3%，較去年同期上漲6%。而整體CPI預計較上月下降0.1%，但仍將同比增長8%。

整體CPI將是繼7月物價持平之後連續第二個月變化不大。但對於核心CPI而言，這將是連續第2個月成長0.3%。

雖然這兩個數字都顯示物價上漲放緩，但Fed官員最近幾天表示，一個月的報告不會影響他們對抗通膨的努力。外界普遍預計Fed下周將批准其連續第3次升息0.75個百分點。

如果Fed升幅一如市場預期，這將使Fed的基準基金利率達到3%-3.25%區間，為2008年初以來的最高水平。

Bridgewater資訊長詹森(Greg Jensen)表示，通膨將隨著時間的演進正常化至3%左右的想法過於樂觀。這位廣受追捧的策略師認為，物價壓力將「頑固地高於市場預期」。他在紐約舉行的年度SALT會議上表示，持續的通膨加上美國經濟成長放緩，將繼續對資產價格構成壓力。

在被問及資金該投向何處時，詹森表示，拉丁美洲和大宗商品資產看起來相對有吸引力。

由威隆(Chris Verrone)領導的Strategas技術和宏觀研究團隊在報告中表示，自上周最近一次走高以來，Alphabet和微軟並沒有對漲幅提出任何貢獻。

他們寫道：「雖然上周美股的某些角落表現強勁，但我們也不會將谷歌或微軟等重要權值股描述為具有表現出令人信服的領導力。」兩支股票都只出現微弱的反彈。微軟上漲0.83%，而谷歌母公司Alphabet小漲0.19%。

Strategas表示，相較之下，金融股和消費性非必需品股最近有所改善，但尚未占主導地位。雖然最近原油價格疲軟，但「康菲石油公司表現出色」，Albemarle和Ulta Beauty也一樣。

Bryn Mawr Trust的米爾斯(Jeff Mills)表示，短期內美股的持續上漲看來相當健康，但現在就認為能安心可能還為時過早，「史指的3900點在技術面上很重要，目前的走勢相當強勁。但不知道它是否足以稱其為非常明顯的逆轉，但就反彈的廣度和強度而言，它還是相當令人鼓舞的。」

他表示，投資人部位和經濟數據可能也有助最近的反彈，但美國國債市場的高殖利率 令人懷疑。10年期美國國債殖利率上漲約4個基點，接近3.364%，「這在6月的漲勢中也出現，當時股市有點接受Fed轉向或經濟不會太困難的可能性，但債市並未跟進，而漸漸地就出現上周的走勢。」

他強調，「只要短期利率持續走高，我個人認為，股市中一直存在的下行趨勢仍將維持完整不變。」