商務部傳將具體頒布對晶片輸中國管制規定 影響勢擴大

路透引述的消息來源表示，內載被管制晶片的產品銷往中國，也可能需要許可。(路透)

路透引發知情人士報導，拜登政府計畫下個月發布新規定，落實限制美國銷往中國用於人工智慧 的半導體和半導體製造設備，如此受管制的廠商勢將擴大，不僅限於原本接獲通知須經許可才能銷中的個別公司。

知情人士透露，美國商務部 有意依據今年初發函通知三家美國廠商的限制來發布新規定。科磊（KLA）、科林研發（Lam Research）、應用材料（Applied Materials）先前已證實接到通知，將不准出口14奈米以下精密製程的晶片 製造設備給中國廠商，除非取得商務部許可。

商務院上個月也發函指示輝達（Nvidia）和超微（AMD），除非取得許可，須停止出口幾款人工智慧運算晶片到中國，此通知也將形諸於新規定。

路透引述資料來源報導，新規定可能納入其他對付中國的行動。限制也可能更改而使新規定延後發布。

商務部利用這種「被告知」的通知函，得以避開謄寫規定的冗長過程而立即實施管制，但只有收到通知函的個別公司在限制之列。將通知函轉為規定，可擴大管制範圍，讓其他生產相同技術的美國公司也在限制之列。也就是說，新規定可能也會讓人工智慧領域和輝達和超微競爭的英特爾（Intel）和新創業者Cerebras Systems受到管制。

路透引述的消息來源也表示，內載被管制晶片的產品銷往中國，也可能需要許可。像戴爾（Dell Technologies）、惠與（HPE）、美超微電腦（Super Micro Computer）即生產內載輝達 A100晶片的資料中心用伺服器。

商務部發言人不願評論未來的行動，不過強調「我們按一般原則，凡「被告知」信的限制都會尋求以變更規定來形諸於文字」。發言人並表示 ，「將採取額外作為，包括阻止中國取得可用於軍事現代化的美國技術」。