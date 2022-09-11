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葉倫警告油價冬季可能飆高 仍預期經濟可望軟著陸　

編譯葉亭均／即時報導
美國財政部長葉倫。(美聯社)
美國財政部長葉倫。(美聯社)

財政部長葉倫11日表示，美國民眾今年冬季可能面臨汽油價格飆漲，因為屆時歐盟會大幅度減少購買俄羅斯石油；她同時表示，提議中的西方國家對俄羅斯石油出口價格設限，用意是要控制住油價。

葉倫接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示：「這是個風險，這是個我們正努力用價格上限試圖予以解決的風險。」她說，油價可能上漲，因為歐盟將「停止大部分的購買俄羅斯石油行動」，並且針對准許俄羅斯利用油輪運出原油的服務實施禁令。

七大工業國集團（G7）同意的價格上限計畫要求參與國拒絕對原油與石油產品價格高於研議上限的油輪提供保險、金融、經濟、導航與其他服務。

葉倫表示，價格上限的目的是減少俄羅斯能用於維繫烏克蘭戰事的收入，同時維持俄羅斯的原油供應，以便壓低國際原油價格。

另外，葉倫表示她對美國經濟能避免衰退仍抱持希望，但也說，美國民眾理解聯準會必須戰勝通膨的必要性。

葉倫說，聯準會需要良好的技巧和一些好運氣來達到所謂的經濟軟著陸，「我希望我們將達到軟著陸，但美國民眾知道把通膨壓低的必要性，以長時間而言，我們無法在通膨不受控制的情況下擁有強勁的就業市場」。

這些言論呼應聯準會主席鮑爾的立場，鮑爾上周表示，他和決策官員強烈致力於抗通膨。目前美國的通膨仍接近40年高點。鮑爾的話使投資人強化有關聯準會將在9月20、21日決策會議上連續第三度升息3碼的預期。

葉倫表示，拜登政府將把貨幣政策留給聯準會，「我相信我們的目標非常一致」，「我們希望看到強勁的勞動力市場和通膨降至更正常的水準」。

葉倫還說，美國經濟成長正在放緩，這是利率上升的自然結果，不過，就業市場依然「格外強勁」，求職者與職位空缺數的比率達到一比接近二。

葉倫 俄羅斯 聯準會

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