雇主需工孔急，職場邊緣人的春天來了

雇主缺工，有利職場邊緣人。（路透）

目前每個求職者都有近兩個職位可選，美國的勞工 短缺讓許多雇主一直在努力爭取和留住人才。但對於通常被人事經理忽視的候選人來說，勞動短缺提供了一個機會。

為身障者、更生人和遊民等邊緣化人群爭取權益的社運人士表示，當今的勞動市場讓這些人能夠向雇主和他們自己證明，他們可以成為繁榮經濟的寶貴貢獻者。

協助雇用身障者的非營利組織Chimes的就業 服務主管史密斯(Doug Smith)說，如今的雇主「更願意為某些人提供機會，證明他們有資格勝任這份工作」。

他說：「至少過去一年主，被雇用的人數顯著增加。」根據美國勞工統計局的數據，雖然有工作的身障者比率仍然很低，只有22.5%，但已較一年前的21.6%有所增加。

●未開發的勞力資源

明尼亞阿波利斯非營利組織Wildflyer Coffee執行董事坎默惹(Carley Kammerer)說，「我認為雇主不會像以前那樣挑剔。」該組織協助青年遊民建立穩定的生活環境並獲得工作技能。「工作可能讓他們掙得尊嚴和價值感。有時，只要有自己的方式和薪水的信心就可以走得更遠。」

她說，小企業主正在徵詢她的看法，有時是為了勞工：「人們幾乎將我們視為人事代理機構，因此我們有更多機會，幾乎就像是年輕人的求職管道或推薦來源。」

明尼亞波利斯Sustenance Coffee的CEO 史楚威(Brett Struwe)表示，去年秋天勞動市場開始升溫時，他就已將工資提高了15%到20%，但過去的6個月裡，很難增加所需勞工以跟上業務成長。

他說，「你必須進行大量的積極徵才才能獲得所需的勞動力。」他並補充說已經擴大搜索範圍，並聘請一名參與Wildflyer計畫的年輕人在他倉庫包裝咖啡。

這名員工非常適合，以至於史楚威準備今年秋天依該計畫雇用第二名勞工，「這是我想留住的人。」

●公平機會招聘動能強勁

W. E. Upjohn就業研究所的勞工經濟學者兼資深研究員索將納(Aaron Sojourner)說，更生人面臨著不同的挑戰，而且在許多方面來說更加沉重。

他說，「在1980年和2010年之間，有犯罪記錄的美國人比例增加了2倍，這是毒品戰爭和大規模監禁下的產物。」「現在我們社區中擁有這種經驗和障礙的人比以前多得多。」

但隨著雇主爭相填補空缺職位，在徵才時不排除或歧視有犯罪歷史者的公平機會招聘作法，正在得到更密切的關注。

明尼蘇達州聖保羅市RePowered CEO拉格蘭奇(Amanda LaGrange)說：「我們通常不需要發布徵才通告，只要釋出消息任何人都可以獲得公平招聘機會，自然就會有人前來應徵。」該公司主要是回收電子垃圾，並為更生人提供在職培訓計畫。

她說，「人才很多，只是失聯。」「我們很多工作都在減少污名化。」

如今的雇主似乎更容易接受這些訊息。Indeed資深經濟學者康克爾(AnnElizabeth Konkel)說，「雇主正在考慮以前不會任用的人，包括那些有犯罪記錄的申請人。」

她表示，過去3年明確提及此類政策的職位發布數量增加約10%，求職者使用「無背景調查」等條件進行搜索的比率飆升了75%，「這些數據告訴我們，雇主正在擴大考慮招聘的員工範圍，求職者也意識到了這一點。」

Wash Cycle Laundry創始人兼CEO曼杜楊科(Gabriel Mandujano)在費城、波士頓和華盛頓特區的都會區經營商業洗衣服務。

他說，「我們大多必須每周工作7天。」「更常見的是人們不再堅持工作周一至周五，這絕對是疫情之前不會發生的事情。」

他表示，Wash Cycle長期以來一直努力雇用常被人事部門理忽視的人，包括更生人和身障者。他說即使勞動短缺，這項堅持也協助他增加員工。

自2021年3月出獄之後，費城居民史坦斯伯里(Steve Stansbury)就一直在努力尋找穩定的工作，「因為我有前科。」

34歲的他去年11月獲Wash Cycle聘用，不到6個月後升職。他說，「我真的和老闆交談過，他問我想做什麼。這讓工作變得更容易，因為我在做我喜歡的事情。」

他說，這份工作為他奠定了職涯基礎，他希望有一天能自行開展事業，「我沒有請過一天假。我認真工作，不想回到監獄。我真的在提升自己。」「如果沒有這份工作，我不知道會是如何。」

●學生獲得實習經驗

缺乏文憑或經驗也可能成為阻礙就業的障礙。

俄勒岡州波特蘭自然科學主題零售商Paxton Gate的商店和營運經理拉克(Elise Lark)說：「能在零售業待得長久的人越來越少，這是我們一直遇到的障礙。」

她說，「我們調升工資至少30%以上，而這只是去年。」該店最近還擴大了健保補助。但即使有這些努力，在招聘方面的嘗試還是失敗了。「我們基本上就像一座自然歷史博物館，是個非常專業的零售店，需要的是對自然科學充滿熱情的人。」

拉克表示，透過一項將當地大學生與小零售店媒合的計畫，她的商店能夠在繁忙的假期期間兼職聘請生物學專業的學生，「對學生來說，這是個學習實際工作經驗的絕佳機會。」

位於威斯康辛州DeForest的Yahara River學習中心老闆布勒(Macy Buhler)說，增加急需員工是個巨大的挑戰，「即使目標百貨都把時薪提高至19元。我無法與大公司競爭，徵人十分辛苦。」

她的學前教育工作本應尋求擁有大約副學士學位水平的證書，但布勒說，文憑要求可能會成為年輕、勞工階級和通常是女性兒童保育勞動力的障礙，「他們需要全職工作。他們不是來自不必工作就可以上學的家庭。」

她最近招募了2名新員工，依據該州推動的一項2年試點計畫。該計畫讓勞工有機會滿足大部分學位要求，同時獲得在職培訓的報酬。

布勒說，「這是他們重返學校的一種更簡單的方式。我必須給他們時間做功課來支持他們。」她並補充說，其中一個學徒認為該計畫使他們取得了更高的教育水平感覺更加容易，「她的家人中沒有人上過大學，因此她沒有前例可循。」

●勞工短缺的長期影響

在疫情之前，勞動市場就已經收緊。嬰兒潮世代的退休潮、出生率下降、兒童保育短缺和移民放緩，都代表人事經理面臨長期挑戰。所有這些問題都因疫情而加劇。

人力資源管理協會(Society for Human Resource Management)總裁兼CEO泰勒(Johnny C. Taylor Jr.)說，「早在2018年失業率持續下降時，我們就已意識到我們不再擁有挑選人才的廣大空間。」

他說，「問題是這些人經常面臨來自人力資源和招聘經理的羞辱」。「每個雇主都應該不設限地從尚未開發的人才庫中招聘。我們必須將這種觀念引入組織。」

索將納說，獲得和維持穩定的就業，是吸引這些人不僅進入勞動市場而且重返社會的關鍵部分，「當他們被排除在勞動力之外時，就很難找到為社區做出貢獻。」

一旦就業，他們就可以養活自己和家人，並為當地經濟做出真正的貢獻。

他說，這對勞工本身也更好，「獲得工作經歷肯定有助於保持就業。」 如果勞工有推薦信和業績記錄來證明他們認真工作，他們就更容易選擇工作。

在勞工靠換工作來換取最大薪資成長的過程中，擁有工作流動性是讓他們持續獲得收入的關鍵。

泰勒樂觀地認為，當今的就業市場以及勞工短缺仍然是雇主面臨的挑戰，這種可能性最終可能會降低尋求進入或重新進入勞動市場者的障礙。

他說，「這些年來，美國出生率一直很低，而且越來越低，不會自行解決。」「我認為真正的用人之道已經重新調整了。」