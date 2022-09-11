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熊市讓債券投資人無處可躲 二位數跌幅已是常態

編譯葉亭均／即時報導
今年來債市陷入空頭市場。(路透)
今年來債市陷入空頭市場。(路透)

全球債市投資人過去12個月來面臨慘澹市況，不但陷入罕見的空頭市場，現在也少有跡象顯示短期內債市將回溫。

彭博資訊報導，對固定收益投資人來說，無論從債券期限、債券種類或發行者的產業來看，今年雙位數的虧損是常態。隨著央行加強措施抑制數十年來最嚴重的通膨，債券可能面臨更多下跌。

雪梨Kapstream Capital投資組合經理人克里斯多（Pauline Chrystal）表示：「仍將面臨一些痛苦。尤其是聯準會致力於抗通膨，更甚於擔心經濟衰退。」

從2021年初以來，全球公債的表現一直比公司債和證券化債務證券還差。由於聯準會啟動1980年代以來最積極的緊縮政策行動以便把通膨率拉回至2%的目標值，美國公債近期一直承受壓力。

公債受到的衝擊最深，因為這塊龐大的市場一年前還提供負殖利率。當時負值利率公債的規模超過15兆美元，投資人必須倒貼才能持有10年期德國公債和日本公債、2年期義大利公債。

在幾乎所有債券類別中，今年虧損最多的，就是去年表現最好的債券。在債市大跌這段期間，能源相關債券的跌幅最小。

以歐元計價的債券今年表現比大盤更差，因為歐洲面臨能源危機，使經濟衰退的機率提高。外匯市場大幅波動，也讓追蹤美元投資組合的投資人損失加劇。

就連較短天期的債券也未幸免於難，儘管今年來近10%的虧損幅度仍低於10年期以上債券近30%的跌幅。至於全球高收益債，自去年初以來虧損幅度不如投資級債券，這代表投資人未把經濟嚴重衰退的可能因素納入價格考量中，這些債券提供一些價值，做為因應基準利率上揚的緩衝。

全球借貸成本上揚讓債市大受衝擊，債市波動性也竄升至2020年7月來最激烈。由於全球央行尚未戰勝通膨，債券投資人可能還得提防眼前更多的動盪走勢 。

債券 投資 殖利率

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