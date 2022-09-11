南韓新生兒多胞胎增加 帶來另類商機

南韓生育率雖是全球最低，近年雙胞胎占新生兒總數的比率卻是穩步上升。示意圖。(Pexels/Edwin Ariel Valladares)

南韓 生育率雖是全球最低，近年卻出現一個現象：雙胞胎占新生兒總數的比率穩步上升。這主要反映民眾晚婚、遲育及更多人使用輔助生育技術，推升多胞胎新生兒數，促使育兒產品業者鎖定這塊利基市場，拓展新商機。

韓國時報報導，南韓統計局的數據顯示，每100名新生兒中有五人是多胞胎。南韓去年260萬名新生兒中，約14萬人是多胞胎，比率為5.4％，包括雙胞胎13.6萬人、三胞胎500人，分別占新生兒總數的5.2％及0.2％。

過去十年南韓雙胞胎新生兒的比率已持續上升，在1990年代為1％，到2002年增至2％，去年首度突破5％，今年則已再創新高。

市場已嗅到這股多胞胎趨勢的商機，開始推出各式各樣的育兒產品，除了多胞胎服裝之外，還包括多胞胎用的嬰兒推車、枕頭、奶瓶架等產品。

高麗大學附屬安岩醫院婦產科醫生安基勳（音譯）說，近年在產房和嬰兒室看到更多的多胞胎新生兒，他認為這已成為人口學的社會現象。他今年元旦進行了一場剖腹產手術 ，為一位產婦接生三胞胎。安岩醫院是南韓保健福祉部指定的四個高危險妊娠醫療中心之一，為首爾首都圈東北部高齡孕婦提供專業婦產服務。

南韓統計廳和專家指出，南韓新生兒雙胞胎數量激增，主因是晚婚現象更普遍，及更多人使用賀爾蒙療法、試管嬰兒體外受精（IVF）等輔助生育技術。

南韓國民大學教授、國民雙胞胎研究所所長許允美（音譯）表示，隨著愈來愈多女性進入職場，為了就業 延後生育，也自然變得更依賴輔助生育技術。