弊大於利 薩爾瓦多以比特幣為法幣一年後 嘗到苦果

薩爾瓦多以比特幣為法幣一年後嘗到苦果。示意圖。(路透)

薩爾瓦多是全球第一個採用比特幣 為法幣的國家，如今在實施一年後，卻正嘗到苦果，不僅財政惡化、償債成本飆高，以及無法申請國際機構貸款 ，企業與商家也對採用比特幣意興闌珊。

薩國一年前創造歷史，通過一項法律，確立加密貨幣為法定貨幣，成為第一個完全合法化使用加密貨幣的國家。

此後，政府要求銀行、企業和商家都須接受比特幣，理論上該國民眾可以用比特幣支付租金、買房、還清信用卡，或向當地零售商購買產品。

但巴隆金融周刊（Barron's）在實地訪查後發現，從幾乎所有的衡量標準來看，以比特幣為法幣似乎是弊大於利。

隨著比特幣價格從去年11月以來崩盤七成，除了首都和幾處兌加密幣友善的海灘商家外，幾乎沒人使用。

薩國總統布克勒認為加密幣是經濟救星。但批評人士說，比特幣分散了當局對經濟問題的注意力。在野黨國會議員奧提茲說：「這不是最大失敗、就是最大騙局。」美國康乃爾大學貿易政策教授普拉薩德說：「正如眾所預期，這場比特幣實驗的成效不太好。」

薩國擁抱比特幣的時機極度不佳，布克勒2019年擔任總統時薩國負債累累，加上新冠疫情襲擊和政府增加支出，情況變得更糟，債務占國內生產毛額（GDP）比重從2020年的71%激增至2021年底的85%。

布克勒於是開始購買比特幣並將加密貨幣合法化，使該國與債權人的財務關係變得複雜，因而推高了主權債券的殖利率。由於缺乏強勢貨幣，薩國能否如期履行2023年1月和2025年1月到期的兩筆8億美元政府債券，令人憂心。

財政部長塞拉亞說，截至7月僅籌到5.6億美元，他承認「幾乎不可能」償還全部債務。

布克勒擴大了財政漏洞。雖然政府拒絕揭露其比特幣持有量或支出，但布克勒的推文顯示，他為國庫購買了2381枚比特幣，價值約1.07億美元，以目前行情推算，應已損失數千萬美元。

薩國政府2020年向國際貨幣基金（IMF）申請一筆貸款，並在布克勒簽署比特幣成為法幣時就一項13億美元的協議進行談判，但談判破裂，原因之一是IMF擔心加密貨幣的不穩定效應。

報導並指出，薩國有近92%中小型企業表示，比特幣對他們來說並不重要。一些攤商也說，由於數位錢包易遭駭客攻擊，很難做生意，「繼續用現金，比用虛擬貨幣 好」。