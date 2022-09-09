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道指上漲377點 中止連3周跌勢

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道指上漲377點 中止連3周跌勢

記者張大仁／即時報導
美股上漲，華爾街結束了強勁的一周，從聯準會(Fed)引發的暴跌中復元。美聯社
美股上漲，華爾街結束了強勁的一周，從聯準會(Fed)引發的暴跌中復元。美聯社

美股上漲，華爾街結束了強勁的一周，從聯準會(Fed)引發的暴跌中復元。

道瓊工業平均指數上漲377.19點或1.19%至3萬2151.71點。史坦普500指數上漲61.18點或1.53%至4067.36點。那斯達克綜合指數上漲250.18點或2.11%至1萬2112.31點。

電子簽名公司DocuSign在公布財報獲利超出預期後，股價飆升10.51%。該公司還發布高於預期的第3季營收財測。

所有三大主要平均股指都結束連續3周下跌。道指本周上漲2.66%，史指上漲3.65%，那指上漲4.14%。

在Fed主席鮑爾再次表示他「堅定地致力於」降低通膨後，華爾街對本月升息0.75個百分點的預期升溫，股市近期波動。

CIBC Private Wealth U.S.投資長多納貝迪安(David Donabedian)表示：「持續下跌的理由是Fed將繼續收緊貨幣政策，從市場撤出流動性並導致股市動盪。」「但本周美股復甦顯示在有利的經濟報告的支持下，經濟繼續保持韌性。」

即使如此，他認為股市尚未觸底，「的確，通往下一個牛市的旅程需要時間，並且會出現一系列挫折和復甦。」

14日將發布的消費者物價指數(CPI)將是最新考驗，這個數據有助Fed決定本月稍晚的升息幅度。

跟踪走勢圖的專業人士也注意到，史指在9日的反彈中收復50日移動均線，也就是約4030點附近。

奧本海默策略師沃德(Ari Wald)表示，史指的下一個挑戰是突破200日移動均線，目前在4275點，「200日均線將成為重要的上行趨勢，但在 8月中旬上攻無力。」「它通常被視為牛市和熊市之間的分界線。」

在大盤反彈中，一些以成長為重點的ETF表現出色。

伍德(Cathie Wood)操盤的旗艦方舟創新ETF在特斯拉上漲3.6%的幫助下飆升4.45%。方舟創新基金今年以來仍下跌超過50%，並在7月其他大部分市場都在上漲時未能同步走升。

其他如iShares Cyber​​security and Tech ETF上漲3.61%，以大麻為重點的ETFMG Alternative Harvest ETF上漲3.55%。 Roundhill Sports Betting and Gaming ETF上漲3.39%。

由於俄羅斯總統普丁威脅要削減供應，油價上漲。西德州中質原油上漲3.57%至每桶86.53元，布蘭特原油上漲3.59%至每桶92.37元。

儘管有所上漲，但總體而言，石油仍有望迎來又一個負面的一周。

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