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花旗：人行與日銀設法止貶 亞幣壓力減輕

編譯任中原／綜合外電
花旗集團指出，由於中國與日本央行開始設法阻止本身的貨幣下滑，因此亞洲貨幣的貶值壓力將會減輕。不過花旗仍看貶亞幣，認為只要亞幣一旦回升，就是重新放空的機會。路透
花旗集團指出，由於中國與日本央行開始設法阻止本身的貨幣下滑，因此亞洲貨幣的貶值壓力將會減輕。不過花旗仍看貶亞幣，認為只要亞幣一旦回升，就是重新放空的機會。路透

花旗集團指出，由於中國與日本央行開始設法阻止本身的貨幣下滑，因此亞洲貨幣的貶值壓力將會減輕。

亞洲貨幣與日圓及人民幣的連繫愈來愈緊密，而這兩種貨幣都因為日銀與人民銀行維持寬鬆政策而重貶。由於日圓對美元已貶到24年來低點，人民幣對美元也瀕臨「7關」，使兩大央行對匯市變動高度警覺，也帶動日圓及人民幣對美元止貶回升。

花旗策略團隊的報告指出，「日銀與人行對匯率加強關注，將緩和日圓與人民幣貶勢，並將匯市帶入盤整期。儘管兩大央行仍將維持鴿派立場，但這未必表示央行不在意匯率快速變動」。

花旗指出，儘管日圓與人民幣對美元離岸匯率，都影響其他亞洲貨幣的走向，但從2009年之後人民幣對亞幣的影響力已超越日圓。

人民銀行最近已採取果斷措施，連續多日將人民幣參考匯率訂在偏高的價位；日銀總裁黑田東彥也加入日本政府的「喊話陣營」，對日圓快速貶值發出警告。

南韓央行也對韓元重貶提出警告。過去一個月來韓元是新興貨幣的最大輸家，對美元重貶5%。台幣、泰銖及菲律賓披索也對美元大幅貶值。

不過花旗仍然看貶亞幣，包括人民幣；只要亞幣一旦回升，就是重新放空的機會。由於全球製造業景氣轉弱，正傷害亞洲出口及資金流向。花旗指出，投資人擔憂經濟成長，以及金融情勢可能趨緊，將使亞幣持續弱勢。

貨幣 央行 匯率

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