評估升息前景 股指先跌後升

由於華爾街評估聯準會(Fed)主席鮑爾有關Fed繼續對抗通膨的評論，美股在平盤震盪後走升。美聯社

由於華爾街評估聯準會(Fed)主席鮑爾有關Fed繼續對抗通膨的評論，美股在平盤震盪後走升。

道瓊工業平均指數 上漲193.24點或0.61%至3萬1774.52點。史坦普500指數上漲26.31點或0.66%至4006.18點。那斯達克綜合指數上漲70.23點或0.6%至1萬1862.13點。

美股早盤因鮑爾的一個說法而下跌，他重申Fed將採取一切措施來對抗通膨。他還暗示，不會很快暫停升息 或轉向降息。

他說，「歷史強烈警告不要過早放鬆政策。」「我可以向你保證，我和我的同事們都堅定地致力於這個項目，我們將一直堅持到工作完成。」

歐洲央行8日將利率調升0.75個百分點，將存款利率從零上調至0.75%，絕大程度是為了抑制通膨。

早盤過後，股市扭轉跌勢，繼續強勁反彈。主要股指7日創下8月10日以來的最佳單日表現，那指結束連續7天的跌勢。

即使如此，由於對經濟放緩和Fed進一步升息的擔憂，正推動部分投資 者遠離市場高風險標的，總體而言美股仍處於下跌趨勢中。

B. Riley Financial首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示，「在CPI發布前一周的美股很緊張。」他指的是定於9月13日發布的8月消費者物價指數(CPI)報告，「我們可能進入觀望模式」。

野村經濟學者改變了對Fed升息的預測，現在預計升息0.75個百分點，而非0.5個百分點。

高盛和美國商銀對9月的估計相同。這也是市場目前的定價。根據芝商所的Fed Watch工具，交易員認為9月升息0.75個百分點的可能性為86%，高於一天前的77%。

投資人可能想考慮在可能持續波動的情況下如何安排其投資組合。

紐約人壽投資公司經濟學者兼投資組合策略師古德溫(Lauren Goodwin)在給客戶的報告中表示，「衰退風險正在上升，因此我們在投資組合上採取了更具防禦性的措施。然而，高通膨意味著現金和政府債券等傳統的『避險』策略可能會拖累總回報。」

她補充指出，「我們完全投資於我們的投資組合，在整體中性風險部位內使用選擇性押注來建立抵禦波動和通膨的能力。在股權範圍內，包括對價值型股權和支付股利者的強烈加碼。」