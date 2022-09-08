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歐洲央行宣布各項利率提高3碼 並明示將繼續升息

編譯任中原／綜合外電
歐洲央行（ECB）8日決策會議提高多項利率各3碼，其中最重要的存款利從0%提高到0.75%，符合預期。（歐新社）
歐洲央行（ECB）8日決策會議提高多項利率各3碼，其中最重要的存款利從0%提高到0.75%，符合預期。（歐新社）

歐洲央行（ECB）8日決策會議提高多項利率各3碼，其中最重要的存款利從0%提高到0.75%，符合預期，並表示將持續升息，以對抗通膨。歐元／美元匯率一度應聲站上1：1平價。

主要再融資操作（MRO）利率從0.5%提高到1.25%，邊際貸款便利（MLF）利率從0.75%提高到1.50%。

ECB在會後聲明中指出，「這項重大的前置式行動，將政策利率從高度寬鬆的水準，轉變到將能確保通膨率即時回到2%中期目標的水準」。

歐元區8月通膨年升率高達9.1%，是連續第九個月創新高。ECB強調，「基於目前的評估，由於通膨仍然太高，而且將在更長期間內仍高於目標，因此未來幾次會議預料將再進一步升息，以抑制需求，並防止通膨預期持續上升的風險」。

ECB指出，未來的利率決策將依據經濟數據而定，並依循「逐次會議決策（meeting-by-meeting）」模式。

ECB並將2022年預估通膨率調高到8.1%，2023年為5.5%，2024年為2.3%；預測今年底到明年第1季經濟將陷入停滯；今年經濟成長率預估值下修到3.1%，2023年下修到0.9%，2024年為1.9%。ECB指出，能源價格居高，削弱民眾的購買力；而且供應鏈瓶頸雖在緩解，但仍制約經濟活動；另外俄羅斯入侵烏克蘭，也壓抑企業及消費者信心。

有關購債計畫退場，ECB表示「資產購買計畫（APP）」以及「疫情緊急購買計畫（PEPP）」所買進的資產，到期後回收的本金仍將全數投入市場，以確保流動性維持寬鬆；PEPP回收的本金至少將到2024年底前仍全數投入，且投入方式保持高度彈性，以對抗貨幣政策傳輸機制可能發生的風險。

經濟學者指出，此舉顯示ECB寧願犧牲經濟成長，來對抗通膨壓力。儘管歐元區第2季經濟單季大幅成長0.8%，但許多學者都預期未來幾個月仍將陷入衰退，主因高通膨使消費者購買力備受壓縮，而企業也難以將新增成本轉嫁給消費者。

利率 升息 匯率

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