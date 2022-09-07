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美元太強 8月中國外匯存底劇減492億美元

記者葉文義／即時報導
截至8月末，中國外匯存底規模為3兆549億美元，較7月末下降492億美元，降幅1.58％，但仍維持在3兆美元以上。（新華網）
截至8月末，中國外匯存底規模為3兆549億美元，較7月末下降492億美元，降幅1.58％，但仍維持在3兆美元以上。（新華網）

中國國家外匯管理局7日發布最新外匯存底數據，截至8月末，中國外匯存底規模為3兆549億美元，較7月末下降492億美元，降幅1.58％，但仍維持在3兆美元以上。

中國國家外匯管理局副局長王春英分析，國際金融市場上，美元指數上漲，全球金融資產價格總體下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模下降。

實際上，8月美元指數大漲2.6％，發達市場股債雙殺，是導致中國外匯存底規模帳面損失主因。

招商證券首席宏觀分析師謝亞軒對第一財經表示，8月外匯儲備減少規模接近500億美元，的確較大，但這其中一半左右可以用匯率折算因素來解釋。8月美元指數明顯走強，使得非美元儲備資產有折算上的帳面減少。

而另一半則與全球金融市場的動盪有關係，過去一段時間，在美國聯準會升息預期進一步增強的背景下，發達國家市場可謂股債雙殺，也從帳面影響中國的外匯存底規模。

此外，可能會影響中國外匯存底規模的另一個原因是人行是否使用外匯存底進行外匯市場干預，穩定人民幣匯率。

謝亞軒表示，只有當人民幣匯率下跌到一定幅度，需要人行出手干預外匯市場的時候，才會因交易需求導致外匯儲備下降。目前從數據上來看，人行入市干預不會輕易發生。

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