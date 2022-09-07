美元續漲到何時？路透分析師：年底前都強勢

分析師認為，美元年底前都將維持強勢。（路透）

根據路透訪調分析師 的看法，隨著美國利率上升、經濟表現優於其他國家，美元在年底前和明年仍將是一股強勢的力量，因為當投資人憂心忡忡時，避險吸引力會強化美元。

由於美國經濟穩健的程度足以在國內持續創造就業機會，在這個因素的支撐下，聯準會為了抗通膨的升息 步調比其他國家來的猛，這促使美元寫下至少十年來最佳的表現之一。美元指數7日盤中報110.6，觸及20年新高，今年來上揚超過15%。

美國可能繼續大幅升息，導致與其他國家利差擴大，加上避險資金流動，這些因素預料有利美元繼續強勢。

信銀行貨幣 策略師米亞里奇（Roberto Mialich）表示：「從現在到至少年底，美元將維持強勢。」「在這個節骨眼上，美元可能改變當前趨勢的唯一原因，是聯準會更聚焦經濟成長而非通膨…此外，美元也可能受惠於其避險地位。」

不過，根據路透在9月1日至6日訪調70位外匯策略師的看法，展望今年之後，美元預期回吐部分年初迄今的漲幅。然而，其他貨幣預料中的升幅，也無法彌補今年來對美元的貶值幅度。

美元對歐元、日圓和英鎊的升幅尤其明顯，後三種貨幣都是觸及或接近數十年低點。

歐元今年來貶值13%，周一觸及0.9876美元的20年低點，因為俄羅斯天然氣「斷供」讓歐洲冬季展望陷入危機。分析師預期歐元匯率未來三個月都在1美元以下，這顯示就算歐洲央行預料8日升息3碼，對於逆轉歐元命運也無多大助益。

預期歐元未來六個月和12個月將分別在1.02美元和1.06美元左右交易。如果成真，預期中約3%至7%的升值幅度將不足以彌補今年13%的貶值幅度。另外，對於歐元未來一、三、六個月的匯率水準預測，都是近20年來最低的。

美銀證券集團G10外匯策略師Michalis Rousakis表示：「如果歐洲央行升息2碼，我們擔心市場會認為他們對對抗通膨的承諾不足……我們認為，升息3碼並非是提前升息，而是早就該從落後趕上。」

日圓今年來貶值約五分之一，是今年主要貨幣中表現最差的，分析師預期一年內將收復半數的貶值幅度，回升至127日圓。日圓兌美元7日盤中報143.96日圓，刷新24年低點。

分析師認為，英鎊短期內無法收復貶值幅度，因為英國央行先前大幅度升息無法抵銷英國經濟可能陷入衰退和政府支出增加的匯率影響因素。

英鎊今年來重貶約15%，調查顯示，分析師預期英鎊未來一個月至三個月將在1.16美元左右交易；六個月後將回升至1.18美元，一年後回升至1.23，仍遠低於今年初的1.35美元水準。