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憂Fed更激進 那指連跌7日

美元指數仍比高點低三成 鮑爾效法伏克爾會讓美元更嗨

編譯葉亭均／綜合外電
聯準會主席鮑爾。（美聯社）
聯準會主席鮑爾。（美聯社）

如果聯準會主席鮑爾決心依循前主席伏克爾（Paul Volcker）猛烈升息力抗通膨的路線，那麼美元指數還可能進一步大幅上升。

雖然彭博的美元現貨指數6日已創新高，但在洲際交易所交易、衡量美元對六種主要國際貨幣走勢的美元指數（USDX）仍比1985年歷史高點低了三成，當時正值伏克爾執掌聯準會的時期。此外，目前聯準會自家的美元實質匯率指數也比當年3月的高峰低約11%。

雖然現在的總經環境與40年明顯不同，但各種美元指數遠低於1980年代的高點，顯示交易人士尚未完全相信鮑爾將會和伏克爾一樣，在面臨衰退威脅之際依然是堅決的鷹派。至於比其他美元指數涵蓋更多比較貨幣與主要新興市場貨幣的彭博的美元現貨指數，也可能比1980年代來得低，只是這項指數是2004其底才推出。

聯準會將在9月20、21日召開決策會議，屆時鮑爾將有機會重申他的抗通膨意向。他在上月傑克森洞央行年會的演說中援引伏克爾的話。伏克爾在直到1987年8月結束的八年任期內，以激進的政策緊縮聞名。

西太平洋銀行高級貨幣策略師凱洛（Sean Callow）表示：「鮑爾已採取數個步驟邁向著名的伏克爾的決心，更公開地坦承，短期內可能承受的經濟苦痛是要讓通膨回落到目標值必須付出的代價。」「多數央行人士可能會將之與伏克爾相提並論，而鮑爾愈趨向伏克爾，美元收益率的吸引力將愈持久。」

在伏克爾任內，ICE美元指數從低點到高峰竄升96%，美元經通膨調整後的貿易加權指數則上揚45%。粗略比較而言，這兩項指數在鮑爾任內從低點分別上揚24%與17%。

Oanda高級市場分析師莫亞（Edward Moya）表示：「由於全球經濟疲軟而引發的避險資金流，再加上美國經濟的韌性為聯準會維持激進鋪路，美元創紀錄新高並不令人意外。」「美元之王已從打盹中醒來。」

指數 鮑爾 聯準會

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