憂Fed更激進 那指連跌7日

由於投資人評估強勁的經濟數據和利率上升對聯準會(Fed)激進的緊縮政策的影響，美股在震盪中下跌。美聯社

由於投資 人評估強勁的經濟數據和利率上升對聯準會(Fed)激進的緊縮政策的影響，美股在震盪中下跌。

道瓊工業平均指數 下跌173.14點或0.55%至3萬1145.3點，但在嬌生和可口可樂等防禦性股票的提振下脫離當日低點。史坦普500指數下跌16.07點或0.41%至3908.19點。那斯達克綜合指數下跌85.96點或0.74%至1萬1544.91點，連續第7天下跌，為2016年以來最長。

與此同時，債券殖利率 飆升，加劇了美股暴跌。美國10年期國債殖利率一度上漲0.162個百分點至3.353%。殖利率與價格成反比。

8月ISM數據強於預期，非製造業指數為56.9，高於預期的55.5。2日發布的就業報告也超出華爾街的預期，顯示美國經濟比預期的更為穩健。

這兩份報告都在Fed 9 月會議之前發布，預計Fed將再次升息。優於預期的經濟數據可能意味著Fed繼續在升息方面採取積極行動。

摩根士丹利E*Trade交易總經理拉金(Chris Larkin)表示，「希望反彈的多頭將在縮短的勞動節當周有此表現，符合歷史上的9月走勢，繼續表現不佳。在過去30年中，下跌的頻率略低，但波動性更高。」

在因假期而縮短的本周，投資人期待Fed主席的談話以及歐洲央行的最新升息決定。

Piper Sandler策略師強生(Craig Johnson)表示，目前市場上存在大量負面情緒，「已經有好一段時間沒有看到投資人對市場如此負面。」他並補充說投資人有這種感覺是合理的。今年，美股必須應對歐洲的挑戰、利率上升、殖利率曲線倒掛和像是今天的暴跌。

他說，「但我覺得有趣的是，市場正在反映這一點。」他並補充說許多指標都超賣了，「當出現如此低的水平時，我傾向於消極情緒，仔細評估想買的標的。」

隨著債券持續被拋售，殖利率飆升。美國2年期國債殖利率躍升至當日最高的3.515%，幾乎觸及2007年以來最高。殖利率與價格成反比。

與此同時，長期國債殖利率也繼續上漲，5年、7年和10年期美國國債殖利率上漲0.14個百分點。20年期和30年期債券也上漲。

史指在2022年已經出現81次每日至少1%的波動，成為2000年以來波動最大的年份之一。在這81次波動中，39次上漲，42次下跌。今年還剩下大約80個交易日，而且Fed沒有顯示出偏離其貨幣政策路徑的跡象，更劇烈的每日波動將繼續到來。