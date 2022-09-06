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物極必反？交易員：英鎊有機會翻揚

編譯湯淑君／綜合外電
日前英鎊對美元貶到1985年來最低價位。(路透)
日前英鎊對美元貶到1985年來最低價位。(路透)

英國正逢多事之秋，首相強生下台換特拉斯接棒，經濟規模排名被印度擠下而落居第六，英鎊貶到1985年來最低。德意志銀行指出，英國8月債券、股票和英鎊整體表現是本世紀來數一數二糟的。連鎖超市Asda的資料顯示，英國7月家庭購買力比一年前陡降18%。

財經網站MarketWatch報導，在一片看衰英國資產聲中，Spectra Markets總裁唐納利則獨排眾議，認為英鎊有翻身機會。

近日來新聞標題顯示英國經濟籠罩一片愁雲慘霧。MarketWatch報導，一位策略師甚至推測，英國可能面臨向國際貨幣基金（IMF）請求紓困的地步。

據唐納利研判，這類壞消息紛至沓來時，市場往往是接近底部，而非頭部。而且，這不只是逆向操作題材而己。

唐納利指出，新任英國首相特拉斯主張財政擴張，或許對英鎊反而會有助漲效果，而不是助貶。他說，此刻在英國發生的事，類似民主黨橫掃白宮和美國國會時引起的顧慮。他說：「當時盛行的理論是『赤字增加=對美元不利』，實際情況則是『財政擴張導致貨幣政策收緊，美元隨之挺升』。市場現在可不可能又犯相同的錯誤？」

他還說，利率與匯率大幅脫鉤，對G10貨幣來說通常為時短暫。他說：「利率走高有如信號燈，一旦瞄見一絲英鎊回穩的跡象，必將吸引資本回籠。」

當然，當前總經情勢不太妙，但到這個關頭可能已經反映在價位上了。而他從技術圖形來觀察，對英鎊後市也看多。

基於美元升勢銳不可當，他這時候可不想放空美元，但選擇做多英鎊兌一籃子貨幣（美元、日圓和加幣）。他在1.1518美元、161.84日圓和1.5133加幣做多，在1.1839美元、165.99日圓和1.5684加幣獲利了結，並且在1.1374美元、159.29日圓和1.4884加幣停損。

英國 貨幣 利率

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