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iPhone 14只是小改款？瑞信分析師：無妨

編譯湯淑君／綜合外電
蘋果公司預定7日發表眾所期待的iPhone 14系列智慧手機。(美聯社)
蘋果公司預定7日發表眾所期待的iPhone 14系列智慧手機。(美聯社)

蘋果公司預定7日發表眾所期待的iPhone 14，分析師預料，今年發表的新機款可能和往年蘋果發表S機款那般，只有些微變化，但對蘋果公司影響不大，因為多股順風仍對這家科技公司有利。

因此，瑞信集團（Credit Suisse）分析師Shannon Cross 6日維持對蘋果股票「優於大盤」的評等不變。

她指出，最近Counterpoint Research的報告顯示，第2季美國使用中的智慧手機中，超過一半是iPhone，這麼高的使用率反映顧客滿意度高，忠誠度也高。此外，Android手機市占率流向iPhone，以及5G採用率升高，也有幫助。

在iPhone新機款可能只小幅升級之際，這些利多因素可望支撐蘋果的表現。Cross預料，7日發表的新iPhone機款—— iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max——可能和以往推出「S款」（例如iPhone XS）的年頭一樣，只提供小幅的功能改變和效能升級，外觀也改變不大。

截至上周五為止，蘋果股價今年來跌12.3%至155.81美元。其他大型科技股同時期跌幅更深，例如微軟和亞馬遜分別重摔24%。Cross把蘋果目標股價訂在每股201美元。

她預期，在這個周期，蘋果可望精簡產品線，移除iPhone mini，並且以專屬功能、頂尖的A16晶片、更強的相機和電池功能，讓Pro機款進一步與其他機款區隔，以吸引想要升級的顧客。

至於用來支撐利潤的「基本款」手機，可能採用A15平台，並沿用其他舊機型的零組件。

她表示，未來的一大觀察點是，隨著美元對印度等國貨幣升值，蘋果如果必須在印度等市場調漲售價，是否會對需求造成任何影響。

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