號稱「沒電也能打電話」華為發表新款手機Mate50

華為常務董事、終端BG執行長、智能汽車解決方案BU執行長余承東6日在Mate50手機上介紹該款手機特色。圖取自新京報

中國手機 品牌華為 6日舉辦新款手機「Mate50」發布會。華為常務董事、終端BG執行長、智能汽車解決方案BU執行長余承東在會上表示，華為Mate50系列手機是全球首款支持北斗衛星的大眾智慧手機。此外，該手機還具有「沒電也能打電話」的特色。

在價格上，余承東宣布Mate 50手機起售價為人民幣4,999元（約721美元），Mate 50 Pro起售價6,799元（約981美元），Mate 50 RS保時捷設計版售價12,999元（約1876美元）。

據介紹，Mate50系列支持北斗衛星消息硬體的能力，當用戶身處荒漠無人區、出海遇險、地震救援等無地面網絡信號覆蓋環境下，可通過暢連APP向外發出文字和位置訊息，與外界保持聯繫，並支持多條位置生成軌跡地圖。

在充電和續航技術部分，華為Mate50系列採用66W有線快充和50W無線快充。當手機電量低於1%時，手機將智慧啓動聚能泵，滿足低功耗應用的應急使用，支持待機3小時，或通話12分鐘，或亮碼10次，或掃碼4次，並且不會損傷電池壽命，官方宣稱該特色是「沒電也能打電話」，旨在解決用戶在極端電量情況下的燃眉之急。

據了解，該款手機是華為受到材料卡脖子後，時隔兩年發布的高端機型。也因此，高度國產化也是Mate50系列關注的焦點。不僅在核心配件上使用了國產方案，而且其他配件盡可能的使用國產配件。晶片 採用的是高通的驍龍8G1晶片，是高通為華為特別定制的4G晶片。此前有消息指出，Mate50搭載了中國國產射頻晶片、濾波器等。市場預計Mate50系列的國產化率將超過五成，成為國產手機中國產化率最高的機型。