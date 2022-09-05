日經：台積電擴大日本布局 將在大阪增設研發據點

台積電擴大日本布局，將在大阪增設研發據點。（路透）

日經中文網報導，台積電 表示今年內將在大阪市設立負責研發的基地。這是台積電旗下在日本 負責研發的子公司TSMC Design Technology Japan的第二個基地，將負責技術開發和客戶支持等工作。

報導指出，台積電9月2日在神奈川縣橫濱市舉行的技術説明會「TSMC Technology Symposium Japan 2022」宣布上述消息。業務開發資深副總張曉強在會中表示，將進行更多投資 ，以便在日本靈活運用優秀人才。

張曉強表示，台積電擁有CMOS影像感測器和汽車半導體等非常重要專業領域的客戶，在研發據點的橋樑作用下，台積電與日本産業界的合作將更加緊密。

台積電日本子公司總經理小野寺誠表示，台積電在日本市場的銷售額「增長速度毫不遜色於總部整體水準」，12吋晶圓去年出貨量超過120萬片。2021年台積電整體出貨規模為1,417萬片。

日本媒體EE Times Japan報導，台積電代理發言人、公關主管高孟華表示，TSMC Design Technology Japan在2020年1月成立，接著在2021年3月於茨城縣筑波市設立日本3DIC研發中心子公司，同年12月成立JASM（Japan Advanced Semiconductor Manufacturing），兩年內在日本新成立三家公司，目前正在大阪設立辦事據點，預計將在2022年下半年開始營運。