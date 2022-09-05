美若衰退可能衝擊亞洲 最脆弱的是新加坡和「這國」

經濟學家警告，如果美國陷入衰退，新加坡和泰國首當其衝。（路透）

美國陷入經濟衰退的話，亞洲沒辦法做到毫髮無損，經濟學家警告，東南亞 的一些國家將比其他國家受到更嚴重的打擊，新加坡 和泰國 可能首當其衝，台灣通常也易受創。

財經網站CNBC報導，馬來亞銀行資深經濟學家Chua Hak Bin被問到，如果美國陷入衰退，東南亞的哪個國家會最先受到衝擊，他說是新加坡，因為相較於區域對手，星國「非常非常依賴」美國，而且經濟規模小又開放。

華僑銀行首席經濟學家Selina Ling同意此一分析。對於最容易受創的國家，「乍看之下，我懷疑是較開放和較依賴貿易的亞洲經濟體，如新加坡、台灣和南韓，也許還有泰國」。

星展集團研究資深經濟學家Irvin Seah說，新加坡與世界其他地區聯繫緊密，任何國家有震波都會對其產生漣漪效應，但他不認為新加坡今或明年會陷入衰退。

馬來亞銀行的Chua指出，美國的衰退可能淺層而非深層衰退，但也有可能拉得很長。新加坡是否同遭厄運，取決於中國是否鬆綁防疫措施，因為中國是星國最大貿易夥伴，而且中客能影響星國觀光業的復甦。目前到訪星國的遊客數僅疫前的三分之一，「中客仍缺席」。

根據Chua，泰國可能是繼新加坡之後，東南亞區下個陷入衰退的國家。但中國能否重新開放，將成為決定泰國經濟能否回彈的「變數」，「中客不回來，泰國就要持續掙扎」。

泰國的經濟成長高度仰賴觀光業。根據世界銀行數據，旅遊消費占2019年泰國GDP約11%。那年泰國迎接近4000萬名訪客，收入超過600億美元。