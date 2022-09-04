秋季將至 全球股市蕭瑟行情襲來

隨著時序進入秋季，未來幾個月的股市前景也將「蕭瑟」。(美聯社)

全球金融市場進入「正常化」流程，實質利率急升，正在全球金融市場引發數十年來最嚴重的跨資產賣壓，且隨著時序進入秋季，未來幾個月的股市前景也將「蕭瑟」。巴隆金融周刊（Barron's）訪問的八位華爾街投資 策略師大多建議買進能源、金融、醫療保健及消費必需品等價值股。

美國實質公債殖利率 已再度轉正，5年及10年期殖利率同步上升，短期實質利率上周也急升到2020年3月來高點。實質利率上升對所有基金經理人都是重大利空，特別是對利率較敏感、價位偏高的科技股與長期公司債；同時房貸利率上升，加上企業經營成本升高，也衝擊經濟。

目前華爾街普遍認為聯準會（Fed）決心緊縮金融情勢，以對抗通膨，意味著各類資產投資人都將面臨新一波市場動盪。高盛指出，未來幾個月股市將高度震盪，且如果實質利率持續上升，且經濟成長減速，股市將有進一步下跌的風險。

野村控股指出，實質殖利率可能升到多年高點，從而使美股再度探底。實質殖利率上升，也拉高投資人的機會成本，將使科技股、黃金及加密貨幣等低殖利率及無利息收入的資產吸引力降低。

面對入秋後的股市動盪展望，策略師大多建議持有能源和醫療保健類股。雖然油價難再衝高，但仍可能居高不下，有利能源業者獲利與擴大配息，醫療保健業者則日益注重科技，價位也不高。摩根士丹利投資長威爾森建議減碼非消費必需品類股、以及科技的景氣循環領域，包括半導體和硬體業者。美銀證券美股與亮畫策略部門蘇巴拉曼尼安和貝萊德美洲iShares投資策略主管喬德里都認為應提高投資組合的價值組成。