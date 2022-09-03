俄羅斯「斷氣」 中專家：全球搶LNG船、能源危機恐蔓延

中國首座沿海LNG船舶加注站已於去年底正式啟用，該加注站位在海南省澄邁縣中海油馬村碼頭。(新華社)

七大工業國集團（G7）2日決定對俄羅斯石油 進口緊急制定價格上限後，俄羅斯隨即以設備故障為由，宣布無限期暫停北溪1號天然氣 供應，使得借助LNG船儲氣成為歐洲多國當前最緊迫的任務。但中國對外經濟貿易大學國家對外開放研究院教授董秀成警告，由於全球LNG船的數量有限，歐洲的能源擔憂恐將蔓延至日韓。

根據台電網站資料，去年台電系統發電量中，燃氣佔比達42.5%。

環球時報指出，俄羅斯「斷氣」讓液化天然氣（LNG）船「火了」。截至9月2日，Flex LNG和Golar LNG今年迄今的漲幅分別為48.2%和98.1%，目前世界多國都在爭搶LNG船。

董秀成在接受環球時報訪問時表示，液化天然氣需要通過在零下161.5攝氏度的低溫條件下運輸液化氣的專用船舶進出口，其運輸方式極度依賴海運。

報導稱，目前全球700餘艘LNG船掌握在貨運公司以及天然氣貿易商手中，液化天然氣運輸與天然氣交易方式類似，採取市場化的訂單制，遵從「先到先得」或「價高者得」的原則。

液化天然氣運費價格評估機構Spark Commodities的報告顯示，在多方競價之下，9月中旬至11月中旬LNG船的日租費已飆破10萬美元。

董秀成預期，短期內歐洲「虧氣」情況還將持續，原因是LNG船製造難度高，生產周期需要以年計算，遠水不解近渴。他並強調，並非所有國家都有進口液化天然氣的能力，進口國必須在港口修建天然氣再汽化設施。「這次德國深陷天然氣危機就是因為沒有滿足條件，無法直接從港口接收液化天然氣。」

環球時報指出，在中國的能源供給中，天然氣的占比不到30%，其中僅三分之一仰賴進口，且中國LNG船的數量即將突破百艘。然而凜冬將至的歐洲，若在秋季結束前還未停止對俄羅斯的制裁，天然氣危機將會繼續影響歐洲多國，而全球LNG船短缺的局面也將持續。

環球時報稱，「對這些國家而言，即將到來的冬天不僅會格外寒冷，社會動盪和政治動盪的風險也會增加。據報導，英國政府已經開始制定計劃應對可能因能源危機引發的社會動盪。」