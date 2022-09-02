在日圓貶破140後… 亞洲憂懼1994夢魘重現

美元升值勢如破竹，日圓兌美元貶破140大關。路透

隨著美國聯準會（Fed）堅決向通膨宣戰，美元升勢銳不可當，但對從歐洲到亞洲的經濟體而言，時機再糟不過了。令各國當局擔憂的是，1994年夢魘可能重現。

近來最不祥的徵兆，莫過於日圓貶破140兌1美元大關，是1998年來首見。在此之前，歐元重返20年低檔。混亂情勢不局限於世界三大貨幣 ，從印度盧比眼看將貶向80盧比兌1美元，即可見一斑。

前彭博資訊專欄作家皮塞克（William Pesek）在Forbes撰文指出，美元近來的強勢令人聯想起1994年的情景。當時，在時任Fed主席葛林斯班（Alan Greenspan）領導下，Fed在1994-1995期間進行一波緊縮循環，在12個月內把短期利率提高一倍，掀起的骨牌效應導致1997-1998亞洲金融風暴。

這是因為，隨著美元勁升，資本加速回流西方，使泰國、印尼、南韓等亞洲國家貨幣釘住美元的掛鉤不支而脫鉤，引爆一波波貨幣貶值。

現任Fed主席鮑爾上月26日在傑克森洞央行 年會上表明，為抑制通膨，Fed將繼續升息，高利率將維持一段時日，延續1990年代迄今最猛的一波緊縮行動。此話說出口後，突然間，亞洲市場烏雲密布，投資人唯恐前南韓央行總裁金仲秀（Kim Choong Soo）所謂的「1994年鬼魅」再現。

皮塞克說，過去十年來，這種恐懼不時冒出。2013年，Fed「縮減（量化寬鬆）恐慌」（taper tantrum）嚇壞債券市場，美銀（BofA）策略師哈奈特（Michael Hartnett）警告「1994時刻再臨」的風險，當時高盛執行長布蘭克梵（Lloyd Blankfein）也表示同樣的疑慮。

如今，日圓兌美元貶破140大關。之前，「末日博士」紐約大學經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）曾警告，這個價位若失守，可能迫使日本銀行（央行）「調整政策」，那將加劇全球市場動盪。

上周末，歐洲央行（ECB）執行理事會理事Isabel Schnabel道出眾人的心聲。她表示，在疫情和俄烏戰爭導致「前所未見的總經情勢動盪加劇」後，如今央行強力收緊貨幣政策，將帶來莫大震撼；問題是，「這些大震撼是否會證明是暫時性的」，一如全球金融海嘯那般；或者「我們面臨的挑戰可能帶來更大、更頻繁、更持久的震撼，持續到多年以後」。

美元升值勢如破竹，亞幣承受巨大貶值壓力，這將掀起一團混亂。市場已經對「反向匯率 戰」（reverse currency war）議論紛紛。

過去20年來，從首爾到新加坡，亞洲各國政府都偏好壓低匯率提振出口。但今年，俄烏戰爭推升油價、糧價和其他重要進口價格，亞洲各國擔心，低匯率將導致輸入型通膨。資本外逃問題也令人憂心。

Gavekal Research經濟學家Tan Kai Xian說，Fed從量化寬鬆（QE）轉向量化緊縮（QT），將給亞洲帶來傷害。他指出，Fed除了進一步提高利率外，QT將擴大流動性吃緊；再者，美國商業銀行紛紛收緊放款標準，因此不太可能抵銷這些流動性失血。這可能打擊美國股價，因為實質借貸成本攀升並壓抑需求，美國短期陷入經濟衰退的可能性隨之增加。

美國衰退將回頭衝擊亞洲經濟。亞洲各國在降低對出口依賴方面已有進展，也建立更有活力的服務業；然而，一旦美國需求滑落，仍將重創中國乃至於亞洲其他國家。