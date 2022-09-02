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美8月就業符合預期 美股期指應聲漲

編譯任中原／綜合外電
勞工部公布8月就業報告，新增非農就業人數略優於預估。美聯社
勞工部公布8月就業報告，新增非農就業人數略優於預估。美聯社

勞工部公布8月就業報告，各項數據顯示勞動市場熱度稍降，新增非農就業人數略優於預估，失業率上升，工資升幅縮小，勞動參與率明顯上升，顯示在通膨及利率雙率雙升的壓力下，民眾就業意願增強，有助於緩解勞動市場的緊俏形勢。

不過由於就業基調仍強，對工資及通膨上升的抑制力道有限，預料聯準會（Fed）9月底會議第三度升息3碼的機率偏高。

8月就業人數增加31.5萬人，比市場預估增加29.8萬人略高，但比7月時的增加人數52.6萬人（修正後數字）明顯減少；但由於企業徵才人數持續增加，勞動市場供給依然吃緊，因此並不代表就業走軟。另外6月及7月就業人數總共上修10.7萬人，也證明就業仍然紅火。

比較醒目的數字是失業率上升0.2百分點，達到3.7%，也高於預估的3.5%；但這主要是由於勞動參與率明顯上升0.3個百分點，達62.4%，也高於預估的62.2%，這顯示回流職場的勞工明顯增加，勞動力供給回升，才使失業率升高，這反而有助於緩解勞動市場供給吃需的壓力。

由於就業報告大致符合市場預估，美股期指應聲上揚，道瓊期指目前漲180點，漲幅約0.6%。

就業 勞工部 利率

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