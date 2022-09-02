Fed強勢鷹態掀匯市驚滔駭浪 人民幣是否「破7」受關注

Fed近來顯露強勢鷹派的立場，已帶動美元過去半年來累計升值12.5%。(路透)

美國聯準會（Fed）從主席鮑爾以降的官員8月來頻頻展現「無盡鷹派」立場，已在匯市掀起驚滔駭浪，把美元推上20年高點後，許多貨幣匯率都已跌破重要整數心理關卡，或面臨保衛戰，包括歐元已貶破兌美元的平價水準，日圓貶破140價位，接下來市場將關注人民幣是否「破7」。

Fed最新的鷹派言論，是亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（今年無決策投票 權）1日表示，美國抑制通膨的行動還沒結束，通膨還是太高，當前通膨的腳步要降回Fed的2%目標，還有長路要走。

此前，今年有決策投票權的紐約聯準銀行總裁威廉 斯和克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特都已認為明年不會降息，將維持高利率水準。威廉斯主張Fed可能需要將利率調高至「略高於」3.5%的水準，梅斯特認為須在明年初前，把聯邦資金利率提高到略高於4%，然後按兵不動。

這些言論已帶動美元強升，美元指數1日一度攀抵109.977，刷新20年高點，更逼近110整數關卡，2日盤中雖因市場觀望即將公布的8月就業報告結果而回落，但分析師認為，Fed加速縮減資產負債表，將透過美元流動性縮減、美債殖利率 攀高、以及風險資產下跌等三個管道，帶動美元續升的機率高；美元指數過去半年來累計升值12.5%。

由於歐洲經濟前景日漸黯淡，歐元兌美元已貶破平價，且攻勢無力，始終難以擺脫0.9~1.1美元區間，只能狹幅震盪；英鎊也一度貶破1.1500美元價位，後市仍有貶值壓力。

日圓兌美元2日盤中貶破140日圓價位，再探24年低點，官員雖繼續口頭干預匯市，警告將採取適當行動，但市場似乎不擔心，仍大舉押注日圓還會續貶，因為美日殖利率差將繼續擴大，也提高日本銀行（央行）總裁黑田東彥抗擊投機客的難度。

亞洲貨幣已遭受沉重賣壓一段時間，韓元本周一度下探13年低點，菲律賓披索2日盤中也創新低。

市場接下來關注的重大關卡，可能是人民幣是否會「破7」。高盛、野村證券等機構都認為，人民幣將在未來幾個月貶破人民幣7元，因為目前人民幣的貶值壓力來自強勢美元，而且出口強勁與貿易順差屢創新高也讓當局更能冷靜面對貶值，因此相較於守住整數關卡，北京當局更重視貶值節奏，希望引導人民幣有序貶值。

若人民幣「破7」，將加重澳幣與韓元的貶值壓力。